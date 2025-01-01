Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 29
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 20
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
20 сен 2025 : 		 GUS G. выступил с ROY KHAN

4 авг 2025 : 		 GUS G и Ronnie Romero почтили память Оззи

21 июн 2025 : 		 Новое видео GUS G & Ronnie Romero

10 май 2025 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

27 май 2024 : 		 GUS G присоединился на сцене к GLENN HUGHES

23 май 2024 : 		 5 любимых риффов GUS G.

9 апр 2024 : 		 GUS G исполняет песню BRUCE DICKINSON

6 апр 2024 : 		 GUS G. гордится соло в песне OZZY "Let Me Hear You Scream": «Это крутой трек»

14 мар 2024 : 		 GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»

8 фев 2024 : 		 GUS G. обучает соло из песни FIREWIND

10 ноя 2023 : 		 Любимое соло MEGADETH от GUS G.

19 сен 2023 : 		 GUS G. играет (в)YNGWIE

8 май 2023 : 		 Педали GUS G.

19 апр 2023 : 		 Новое видео GUS G.

11 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

5 апр 2023 : 		 GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»

27 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

20 фев 2023 : 		 GUS G. о выступлении в Мюнхене

14 янв 2023 : 		 GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO

19 дек 2022 : 		 GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO

14 окт 2022 : 		 GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»

18 фев 2022 : 		 Новое видео GUS G.

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

8 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

23 дек 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 дек 2021 : 		 Студийное видео GUS G.
GUS G. выступил с ROY KHAN



GUS G. пригласил на три песни ROY KHAN и Tore Østby в рамках сольного выступления на Rock Hard Festival Greece 2025 — видео доступно ниже.




