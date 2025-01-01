×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео TESTAMENT
78
Умер вокалист AT THE GATES
29
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
21
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
20
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
20
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео TESTAMENT
78
Умер вокалист AT THE GATES
29
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
21
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
20
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
20
все новости группы
Gus G
Греция
Instrumental Metal
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.gus-g.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/officialgusg
20 сен 2025
:
GUS G. выступил с ROY KHAN
4 авг 2025
:
GUS G и Ronnie Romero почтили память Оззи
21 июн 2025
:
Новое видео GUS G & Ronnie Romero
10 май 2025
:
Демонстрационное видео от GUS G.
27 май 2024
:
GUS G присоединился на сцене к GLENN HUGHES
23 май 2024
:
5 любимых риффов GUS G.
9 апр 2024
:
GUS G исполняет песню BRUCE DICKINSON
6 апр 2024
:
GUS G. гордится соло в песне OZZY "Let Me Hear You Scream": «Это крутой трек»
14 мар 2024
:
GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»
8 фев 2024
:
GUS G. обучает соло из песни FIREWIND
10 ноя 2023
:
Любимое соло MEGADETH от GUS G.
19 сен 2023
:
GUS G. играет (в)YNGWIE
8 май 2023
:
Педали GUS G.
19 апр 2023
:
Новое видео GUS G.
11 апр 2023
:
Демонстрационное видео от GUS G.
5 апр 2023
:
GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»
27 мар 2023
:
Демонстрационное видео от GUS G.
20 фев 2023
:
GUS G. о выступлении в Мюнхене
14 янв 2023
:
GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO
19 дек 2022
:
GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO
14 окт 2022
:
GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»
18 фев 2022
:
Новое видео GUS G.
17 янв 2022
:
Демонстрационное видео от GUS G.
8 янв 2022
:
Демонстрационное видео от GUS G.
23 дек 2021
:
Обучающее видео от GUS G.
13 дек 2021
:
Студийное видео GUS G.
6 дек 2021
:
Новое видео GUS G.
26 ноя 2021
:
Студийное видео GUS G.
20 ноя 2021
:
Студийное видео GUS G.
14 ноя 2021
:
Студийное видео GUS G.
12 окт 2021
:
Новое видео GUS G.
8 окт 2021
:
GUS G. — о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy
29 сен 2021
:
Винилы GUS G., MANIMAL и KRYPTOS задерживаются
29 авг 2021
:
Новое видео GUS G.
20 авг 2021
:
Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.
18 авг 2021
:
GUS G. выпустит альбом осенью
22 июл 2021
:
GUS G. исполняет METALLICA
30 июн 2021
:
GUS G на лего-фесте
30 июн 2021
:
Обучающее видео от GUS G.
12 июн 2021
:
Новое видео GUS G.
4 июн 2021
:
GUS G. завершил работу над альбомом
2 апр 2021
:
Новое видео GUS G.
1 мар 2021
:
GUS G. и SNOWY SHAW
22 фев 2021
:
GUS G. о первой гитаре
8 дек 2020
:
GUS G. — о первой встрече с OZZY OSBOURNE
10 ноя 2020
:
GUS G. работает над новым альбомом
28 авг 2020
:
Обучающее видео от GUS G.
13 апр 2020
:
GUS G.: «Не уверен, что индустрия быстро оправится от коронавируса»
16 авг 2019
:
GUS G. выпускает ЕР
20 май 2019
:
GUS G. оправдывается за участие в трансляции Евровидения
14 май 2019
:
GUS G. выбран в качестве участника греческого жюри в этом году на конкурсе «Евровидение»
1 фев 2019
:
Новое видео GUS G.
23 сен 2018
:
Новое видео GUS G.
10 авг 2018
:
GUS G. высказался о пользе соцсетей
22 апр 2018
:
Новое видео GUS G.
2 апр 2018
:
GUS G. совершенно нормально воспринял возвращение Zakk'a к OZZY
30 мар 2018
:
Видео с текстом от GUS G.
28 мар 2018
:
GUS G. исполняет EAGLES
4 мар 2018
:
Новое видео GUS G.
21 фев 2018
:
Новый альбом GUS G. выйдет весной
14 дек 2017
:
Видео с выступления GUS G.
23 ноя 2017
:
Новый альбом GUS G. выйдет в апреле
29 апр 2017
:
GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE
27 дек 2016
:
GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE
31 авг 2016
:
Новое видео GUS G.
24 авг 2016
:
Обучающие видео от GUS G.
16 авг 2016
:
Обучающие видео от GUS G.
12 авг 2016
:
Обучающее видео от GUS G.
9 авг 2016
:
GUS G. учит играть "Burn"
3 май 2016
:
GUS G. исполнил тему из "Игры престолов"
24 апр 2016
:
GUS G. не жалуется на текущее состояние музыкальной индустрии
19 апр 2016
:
Видео с выступления GUS G.
17 апр 2016
:
GUS G. очень рад тому, что поработал с OZZY OSBOURNE
21 фев 2016
:
Видео с выступления GUS G.
25 ноя 2015
:
Вокалистка AMARANTHE в новом видео GUS G.
13 ноя 2015
:
GUS G.: «В индустрии больше нет денег»
27 сен 2015
:
Видео с выступления GUS G.
24 июл 2015
:
Новое видео GUS G.
18 июл 2015
:
Новая песня GUS G.
17 июн 2015
:
Видео с текстом от GUS G.
28 май 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.
12 май 2015
:
Название нового альбома GUS G.
6 мар 2015
:
GUS G. и JEFF SCOTT SOTO исполняют песню OZZY
24 фев 2015
:
GUS G. планирует запись нового сольного альбома
24 ноя 2014
:
GUS G. полагает, что OZZY OSBOURNE будет выступать «до восьмидесяти лет»
7 ноя 2014
:
Новое видео GUS G.
17 окт 2014
:
GUS G. вместе с JEFF SCOTT SOTO открыл тур
6 окт 2014
:
GUS G., MATS LEVÉN в акустике
27 сен 2014
:
Расширенная версия сольного альбома GUS G. в ноябре
1 авг 2014
:
Новое видео GUS G.
17 июл 2014
:
Обучающее видео от GUS G.
30 май 2014
:
В туровом автобусе с GUS G.
18 май 2014
:
Видео с выступления GUS G.
11 мар 2014
:
Видео с выступления GUS G.
6 мар 2014
:
Новое видео GUS G.
12 фев 2014
:
EPK от GUS G.
10 фев 2014
:
GUS G. представил новый материал
22 янв 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.
14 янв 2014
:
Видео гитариста FIREWIND
сегодня
GUS G. выступил с ROY KHAN
GUS G. пригласил на три песни ROY KHAN и Tore Østby в рамках сольного выступления на Rock Hard Festival Greece 2025 — видео доступно ниже.
http://www.gus-g.com/
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 109
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет