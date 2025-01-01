×
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
102
Новое видео TESTAMENT
55
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
35
BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"»
28
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
19
Ronnie Romero
Чили
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
-
Facebook:
https://www.facebook.com/ronnieromeroofficial/
16 сен 2025
:
Новое видео RONNIE ROMERO
14 авг 2025
:
Новое видео RONNIE ROMERO
25 май 2025
:
Концертное видео RONNIE ROMERO
23 май 2025
:
RONNIE ROMERO: «Я никогда не хотел копировать DIO»
24 апр 2025
:
Концертное видео RONNIE ROMERO
17 мар 2025
:
Концертное видео RONNIE ROMERO
21 фев 2025
:
Концертное видео RONNIE ROMERO
27 янв 2025
:
Концертное видео RONNIE ROMERO
26 янв 2024
:
Новое видео RONNIE ROMERO
18 окт 2023
:
Видео с текстом от RONNIE ROMERO
8 окт 2023
:
Вокалиста RAINBOW разочаровал JOE LYNN TURNER
15 сен 2023
:
Новое видео RONNIE ROMERO
10 сен 2023
:
RONNIE ROMERO: «Для меня настал момент заявить о себе»
25 авг 2023
:
Новое видео RONNIE ROMERO
5 июл 2023
:
Новое видео RONNIE ROMERO
10 фев 2023
:
Кавер-версия MASTERPLAN от RONNIE ROMERO
27 янв 2023
:
Кавер-версия JUDAS PRIEST от RONNIE ROMERO
12 дек 2022
:
Кавер-версия MANOWAR от RONNIE ROMERO
15 ноя 2022
:
Кавер-версия BLACK SABBATH от RONNIE ROMERO
15 апр 2022
:
Видео с текстом от RONNIE ROMERO
24 мар 2022
:
Новое видео RONNIE ROMERO
8 фев 2022
:
RONNIE ROMERO записал кавер-версии LED ZEPPELIN, FOREIGNER, QUEEN, URIAH HEEP
сегодня
Новое видео RONNIE ROMERO
"Eternally", новое видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Backbone", релиз которого намечен на 24 октября:
1. Backbone
2. Bring The Rock
3. Lost In Time
4. Never Felt This Way
5. Hideaway (Run)
6. Lonely World
7. Keep On Falling
8. Eternally
9. Running Over
10. Black Dog
просмотров: 84
