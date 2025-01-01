Профессиональное видео полного выступления WARKINGS
Профессиональное видео полного выступления WARKINGS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
The Last Battle
Armageddon
Spartacus
Hephaistos
Genghis Khan
Kings of Ragnarök
Fight
Hangman's Night (With Dr. Dead of DOMINUM)
We Are the Fire
Sparta
Gladiator (With Snippet of "Top Gun Theme" by Harold Faltermeyer)
