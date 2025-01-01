сегодня



Профессиональное видео полного выступления WARKINGS



Профессиональное видео полного выступления WARKINGS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



The Last Battle

Armageddon

Spartacus

Hephaistos

Genghis Khan

Kings of Ragnarök

Fight

Hangman's Night (With Dr. Dead of DOMINUM)

We Are the Fire

Sparta

Gladiator (With Snippet of "Top Gun Theme" by Harold Faltermeyer) http://www.warkings.rocks/







+0 -0



просмотров: 14

