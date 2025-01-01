Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 31
*Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify? 20
все новости группы



*

Warkings

*



16 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления WARKINGS

2 июл 2025 : 		 Новое видео WARKINGS

5 июн 2025 : 		 Новое видео WARKINGS

7 май 2025 : 		 Новое видео WARKINGS

9 апр 2025 : 		 Новое видео WARKINGS

1 сен 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления WARKINGS

6 фев 2024 : 		 Видео с текстом от WARKINGS

13 дек 2023 : 		 Новое видео WARKINGS

29 мар 2023 : 		 Новое видео WARKINGS

15 фев 2023 : 		 Новое видео WARKINGS

13 янв 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления WARKINGS

10 ноя 2022 : 		 Новое видео WARKINGS

28 сен 2022 : 		 Видео с текстом от WARKINGS

15 авг 2022 : 		 Новое видео WARKINGS

20 авг 2021 : 		 Новое видео WARKINGS

23 июл 2021 : 		 Видео с текстом от WARKINGS

17 июн 2021 : 		 Новое видео WARKINGS

30 июл 2020 : 		 Новое видео WARKINGS

9 июл 2020 : 		 Новое видео WARKINGS

4 июн 2020 : 		 Новое видео WARKINGS

15 ноя 2018 : 		 Новое видео WARKINGS

11 ноя 2018 : 		 Новая песня WARKINGS

26 окт 2018 : 		 Новая песня WARKINGS

20 сен 2018 : 		 Новое видео WARKINGS

21 авг 2018 : 		 WARKINGS на Napalm Records
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления WARKINGS



zoom
Профессиональное видео полного выступления WARKINGS, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

The Last Battle
Armageddon
Spartacus
Hephaistos
Genghis Khan
Kings of Ragnarök
Fight
Hangman's Night (With Dr. Dead of DOMINUM)
We Are the Fire
Sparta
Gladiator (With Snippet of "Top Gun Theme" by Harold Faltermeyer)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
