Carach Angren
Нидерланды
Black Metal
http://www.carach-angren.nl
Myspace:
http://www.myspace.com/carachangren
Facebook:
https://www.facebook.com/carachangren
16 сен 2025
:
Новое видео CARACH ANGREN
20 авг 2025
:
Новое видео CARACH ANGREN
12 ноя 2020
:
Новое видео CARACH ANGREN
2 июл 2020
:
Рассказ об издании альбома CARACH ANGREN
26 июн 2020
:
Новый альбом CARACH ANGREN доступен для прослушивания
29 май 2020
:
Новая песня CARACH ANGREN
26 апр 2020
:
Новая песня CARACH ANGREN
13 мар 2020
:
Новый сингл CARACH ANGREN
3 ноя 2019
:
CARACH ANGREN приступили к записи
31 июл 2019
:
Новое видео клавишника CARACH ANGREN
6 мар 2019
:
Винил CARACH ANGREN выйдет летом
18 янв 2018
:
Концертное видео CARACH ANGREN
17 июн 2017
:
Новое видео CARACH ANGREN
19 май 2017
:
Новое видео CARACH ANGREN
26 апр 2017
:
Новая песня CARACH ANGREN
17 мар 2017
:
Новый альбом CARACH ANGREN выйдет летом
20 фев 2015
:
Новый альбом CARACH ANGREN доступен для прослушивания
11 фев 2015
:
Видео с текстом от CARACH ANGREN
17 янв 2015
:
Новая песня CARACH ANGREN
17 дек 2014
:
Видео с текстом от CARACH ANGREN
13 окт 2014
:
Новая песня CARACH ANGREN
15 июн 2014
:
CARACH ANGREN приступили к записи
7 фев 2013
:
Новое видео CARACH ANGREN
21 мар 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома CARACH ANGREN
29 фев 2012
:
Новый альбом CARACH ANGREN выйдет в мае
13 окт 2011
:
CARACH ANGREN на SEASON OF MIST
23 июн 2011
:
Новое видео CARACH ANGREN
12 дек 2009
:
CARACH ANGREN завершили работу над новым диском
сегодня
Новое видео CARACH ANGREN
"The Resurrection of Kariba", новое видео CARACH ANGREN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР The Cult of Kariba, выход которого намечен на 17 октября:
1. A Malevolent Force Stirs (1:16)
2. Draw Blood (5:18)
3. The Resurrection of Kariba (4:45)
4. Ik Kom Uit Het Graf (4:51)
5. Venomous 1666 (4:37)
Full runtime: 20:48
просмотров: 104
