Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 55
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 30
*Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify? 20
Carach Angren

16 сен 2025 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

20 авг 2025 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

12 ноя 2020 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

2 июл 2020 : 		 Рассказ об издании альбома CARACH ANGREN

26 июн 2020 : 		 Новый альбом CARACH ANGREN доступен для прослушивания

29 май 2020 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

26 апр 2020 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

13 мар 2020 : 		 Новый сингл CARACH ANGREN

3 ноя 2019 : 		 CARACH ANGREN приступили к записи

31 июл 2019 : 		 Новое видео клавишника CARACH ANGREN

6 мар 2019 : 		 Винил CARACH ANGREN выйдет летом

18 янв 2018 : 		 Концертное видео CARACH ANGREN

17 июн 2017 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

19 май 2017 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

26 апр 2017 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

17 мар 2017 : 		 Новый альбом CARACH ANGREN выйдет летом

20 фев 2015 : 		 Новый альбом CARACH ANGREN доступен для прослушивания

11 фев 2015 : 		 Видео с текстом от CARACH ANGREN

17 янв 2015 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

17 дек 2014 : 		 Видео с текстом от CARACH ANGREN

13 окт 2014 : 		 Новая песня CARACH ANGREN

15 июн 2014 : 		 CARACH ANGREN приступили к записи

7 фев 2013 : 		 Новое видео CARACH ANGREN

21 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CARACH ANGREN

29 фев 2012 : 		 Новый альбом CARACH ANGREN выйдет в мае

13 окт 2011 : 		 CARACH ANGREN на SEASON OF MIST
Новое видео CARACH ANGREN



"The Resurrection of Kariba", новое видео CARACH ANGREN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР The Cult of Kariba, выход которого намечен на 17 октября:

1. A Malevolent Force Stirs (1:16)
2. Draw Blood (5:18)
3. The Resurrection of Kariba (4:45)
4. Ik Kom Uit Het Graf (4:51)
5. Venomous 1666 (4:37)

Full runtime: 20:48




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
