20 сен 2025 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

19 авг 2025 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

4 дек 2024 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

3 дек 2024 : 		 Вокалист OVERKILL об отсутствии D.D. VERNI

11 ноя 2024 : 		 OVERKILL выступили без DEREK TAILER

25 окт 2024 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY в OVERKILL

12 окт 2024 : 		 Басист OVERKILL о поиске новых участников

17 сен 2024 : 		 Басист OVERKILL об уходе барабанщика

13 сен 2024 : 		 Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL

12 сен 2024 : 		 Никакого OVERKILL до 2026

4 сен 2024 : 		 OVERKILL сыграли с новым барабанщиком

24 авг 2024 : 		 Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL

5 авг 2024 : 		 OVERKILL покидает барабанщик

31 июл 2024 : 		 OVERKILL найдут подмену для басиста для концертов

4 июн 2024 : 		 OVERKILL в 4К

21 май 2024 : 		 D.D. VERNI вернулся в OVERKILL

22 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

15 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON об OVERKILL: «У них нет никакого "Risk" или "St. Anger"»

14 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

11 апр 2024 : 		 OVERKILL репетируют с DAVID ELLEFSON

31 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о концертах с OVERKILL

13 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур

29 янв 2024 : 		 Вокалист OVERKILL о последнем альбоме

28 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

24 авг 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о том, как COVID повлиял на его здоровье

7 авг 2023 : 		 OVERKILL выступили на парковке
JASON BITTNER об уходе из OVERKILL



JASON BITTNER в недавнем интервью рассказал о решении покинуть состав OVERKILL:

«Я не собираюсь говорить ничего негативного о своей прежней работе или о чем-то подобном. Люди уходят из групп по своим собственным причинам. Скажем так, в моей прежней работе был застой. Я был недоволен тем, как обстояли дела с OVERKILL. По сути, я отдавал больше, чем получал взамен. И спустя почти восемь лет мне это надоело. И когда я понял, что даже нет никакого намека на обсуждение, я подумал: "Ладно, что ж, пора начать думать о себе"».

Позже в интервью он добавил, ссылаясь на свою работу в OVERKILL:

«Когда вы идете на работу, когда вы начинаете работать, вы когда-нибудь ходите на работу — мне все равно, на какую работу, это может быть McDonald's — вы когда-нибудь идете на работу и все восемь лет никогда не получаете прибавки: Это не гипотетическая ситуация. Это реальная история».




просмотров: 288

