JASON BITTNER об уходе из OVERKILL



JASON BITTNER в недавнем интервью рассказал о решении покинуть состав OVERKILL:



«Я не собираюсь говорить ничего негативного о своей прежней работе или о чем-то подобном. Люди уходят из групп по своим собственным причинам. Скажем так, в моей прежней работе был застой. Я был недоволен тем, как обстояли дела с OVERKILL. По сути, я отдавал больше, чем получал взамен. И спустя почти восемь лет мне это надоело. И когда я понял, что даже нет никакого намека на обсуждение, я подумал: "Ладно, что ж, пора начать думать о себе"».



Позже в интервью он добавил, ссылаясь на свою работу в OVERKILL:



«Когда вы идете на работу, когда вы начинаете работать, вы когда-нибудь ходите на работу — мне все равно, на какую работу, это может быть McDonald's — вы когда-нибудь идете на работу и все восемь лет никогда не получаете прибавки: Это не гипотетическая ситуация. Это реальная история».







