*

Soundgarden

*



20 сен 2025 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN о последних записях с Крисом

6 май 2025 : 		 KIM THAYIL верит, что финальные записи Криса с SOUNDGARDEN будут выпущены

28 апр 2025 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о включении в ЗСРнР

14 янв 2025 : 		 SHAINA SHEPHERD: «Я не собираюсь выступать с SOUNDGARDEN»

16 дек 2024 : 		 Участники SOUNDGARDEN отыграли специальный концерт

12 мар 2024 : 		 Новые фигурки SOUNDGARDEN выйдут весной

21 апр 2023 : 		 Фигурки SOUNDGARDEN выйдут летом

18 апр 2023 : 		 SOUNDGARDEN и Vicky Cornell достигли соглашения

22 мар 2023 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN исполнил хиты LED ZEPPELIN и SOUNDGARDEN

25 апр 2022 : 		 SOUNDGARDEN получили шестую платину

12 мар 2022 : 		 KIM THAYIL: «Мы еще сыграем песни SOUNDGARDEN»

17 авг 2021 : 		 SOUNDGARDEN выступили с BRANDI CARLILE

6 апр 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2

26 мар 2021 : 		 Нет данных, что SOUNDGARDEN что-то не выплатили вдове Криса Корнелла

24 фев 2021 : 		 Участники SOUNDGARDEN ответили на иск вдовы Криса Корнелла

21 фев 2021 : 		 Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN

1 фев 2021 : 		 BRASS AGAINST исполняют SOUNDGARDEN

15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

25 май 2020 : 		 Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?

19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео

14 май 2020 : 		 Почему KIM THAYIL не записал сольник?

9 май 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN

9 май 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла
Барабанщик SOUNDGARDEN о последних записях с Крисом



MATT CAMERON в недавнем интервью обсудил записи, которые успел сделать Крис Корнелл до своей смерти в мае 2017 года:

«Пока что дата релиза не определена. Было несколько вариантов, например, «Эй, давайте выпустим сингл». Думаю, в итоге мы решили, что прежде чем выпускать синглы, нужно убедиться в том, что вся работа завершена. Я очень хочу, чтобы люди услышали этот материал.

Мы совершенно точно закончили большую часть работы. Kim сейчас дорабатывает свои гитарные партии; он хочет быть уверен, что они получатся именно такими, какими он их хочет видеть».

Говоря о том, каково было работать над альбомом SOUNDGARDEN, над которым Крис работал вместе с другими участниками группы, когда его не стало, Matt сказал:

«В эмоциональном плане это были экстремальные максимумы и экстремальные минимумы. Слышать голос Корнелла в этих мощных хард-роковых песнях — это самое сильное, что есть в мире для меня. Потом я слушаю его голос в соло, когда работаю над материалом, или когда Kim или Ben работают над чем-то, и все это возвращается к тому, что его нет с нами, и он ушел от нас таким образом, что возникает так много вопросов. Это было мучительно, но в то же время давало силы продолжать».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом