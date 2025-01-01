сегодня



Барабанщик SOUNDGARDEN о последних записях с Крисом



MATT CAMERON в недавнем интервью обсудил записи, которые успел сделать Крис Корнелл до своей смерти в мае 2017 года:



«Пока что дата релиза не определена. Было несколько вариантов, например, «Эй, давайте выпустим сингл». Думаю, в итоге мы решили, что прежде чем выпускать синглы, нужно убедиться в том, что вся работа завершена. Я очень хочу, чтобы люди услышали этот материал.



Мы совершенно точно закончили большую часть работы. Kim сейчас дорабатывает свои гитарные партии; он хочет быть уверен, что они получатся именно такими, какими он их хочет видеть».



Говоря о том, каково было работать над альбомом SOUNDGARDEN, над которым Крис работал вместе с другими участниками группы, когда его не стало, Matt сказал:



«В эмоциональном плане это были экстремальные максимумы и экстремальные минимумы. Слышать голос Корнелла в этих мощных хард-роковых песнях — это самое сильное, что есть в мире для меня. Потом я слушаю его голос в соло, когда работаю над материалом, или когда Kim или Ben работают над чем-то, и все это возвращается к тому, что его нет с нами, и он ушел от нас таким образом, что возникает так много вопросов. Это было мучительно, но в то же время давало силы продолжать».







