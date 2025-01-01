Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 57
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 33
*Умер вокалист AT THE GATES 23
*Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify? 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 57
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 33
*Умер вокалист AT THE GATES 23
*Почему нового альбома DARK ANGEL нет на Spotify? 20
[= ||| все новости группы



*

Judas Priest

*



17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

24 апр 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»

20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»

22 мар 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи



zoom
Rob Halford в недавнем интервью поделился своими воспоминаниями о недавно ушедшем из жизни легендарном фронтмене BLACK SABBATH Оззи Осборне. На вопрос, есть ли у него какие-то воспоминания об Оззи, которые бы раскрывали его личность за пределами сцены, Rob ответил:

«Он отдавал всего себя на сцене. Когда он выходил на сцену, он всегда сиял. Он любил своих поклонников с необычайной страстью, но это проявлялось и за сценой. Всякий раз, когда я его видел, если я приходил на концерт, первое, что он мне говорил, было: "Ты получил удовольствие? Тебе понравилось? Было здорово?" И это одна из граней его личности — он всегда что-то отдавал. Он не был из тех людей, которые что-то брали. Он всегда выступал инициатором, он возвращал долг, как это ни назови. Так что эта сторона личности Оззи, которую мы, вероятно, не часто видели, существовала, когда он не был на сцене.

Он был необыкновенным человеком. И я думаю, что благодаря возможности, которую мы получили от Шэрон Осборн и работе с "The Osbournes", первым в истории реалити-шоу, он стал нашим другом. Вы, возможно, никогда не встречались с Оззи, но вы знали его как семейного человека, и вы знали его как человека, который такой же, как мы. Есть Оззи на сцене, но посмотрите на него дома. И я думаю, что именно это ещё больше сблизило его с нами, усилило нашу любовь к Оззи Осборну и всему, что он нам оставил».

JUDAS PRIEST не смогли выступить на «Back To The Beginning» 5 июля в Бирмингеме, потому что в тот же день у группы было запланировано выступление на юбилейном концерте SCORPIONS в Heinz Von Heiden Arena в Ганновере, Германия.

«Было очень трудно сказать: "Я не могу этого сделать", но так сложились обстоятельства в данном конкретном случае. Однако мы были там мысленно, как мы и сказали в том коротком обращении к Оззи, которое показали на больших видеоэкранах. И, что, наверное, ещё важнее, дань уважения BLACK SABBATH с нашей стороны — это не совсем кавер-версия, это JUDAS PRIEST, играющие "War Pigs" BLACK SABBATH так близко к оригиналу, насколько это возможно. Потому что с такой песней не шутят. Мы придали ей звучание, которое есть у нас, с помощью гитар, барабанов, баса, голоса, и сделали это с уважением, как бы говоря спасибо BLACK SABBATH за то, что они сделали и что они оставили нам в виде своей великолепной музыки.

На официальном сайте BLACK SABBATH наша версия песни набрала почти пять миллионов просмотров, и это очень щедро с их стороны, что они разместили нас там. Потому что мы друзья. Мы дружим уже очень давно. Вас ждёт впереди ещё кое-что более крутое, а именно — Оззи спел вместе со мной "War Pigs". Мы смогли это сделать. Нам просто нужно пройти через всю эту волокиту с юридическими вопросами. Шэрон подошла ко мне с этой идеей и сказала: "Мне нравится ваша версия "War Pigs". Есть ли способ, чтобы мы могли привлечь к этому Оззи?" Я ответил: "Спрашиваешь! Это обязательно произойдёт". И нам удалось это осуществить. Так что Оззи поёт одну строку, потом я пою одну строку, затем Оззи поёт одну строку, после этого я пою одну строку, и это первый раз в моей жизни, когда я смог спеть дуэтом с Оззи. Я бесконечно благодарен, счастлив и опечален тем, что мне удалось это сделать. Но когда вы услышите эту песню, она вас поразит. Если вы думаете, что уже слышали "War Pigs" от JUDAS PRIEST, то когда вы услышите "War Pigs" от JUDAS PRIEST с Оззи, поющим в этой песне, вы поймёте, что это действительно нечто особенное».

На вопрос, когда фанаты могут рассчитывать услышать версию «War Pigs» от JUDAS PRIEST, в которой также участвует Оззи, Rob ответил:

«Зелёная кнопка почти готова. Мы дорабатываем некоторые элементы дизайна и мелочи, которые нужно доделать, но я думаю, что это произойдёт довольно скоро».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом