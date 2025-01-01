сегодня



JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи



Rob Halford в недавнем интервью поделился своими воспоминаниями о недавно ушедшем из жизни легендарном фронтмене BLACK SABBATH Оззи Осборне. На вопрос, есть ли у него какие-то воспоминания об Оззи, которые бы раскрывали его личность за пределами сцены, Rob ответил:



«Он отдавал всего себя на сцене. Когда он выходил на сцену, он всегда сиял. Он любил своих поклонников с необычайной страстью, но это проявлялось и за сценой. Всякий раз, когда я его видел, если я приходил на концерт, первое, что он мне говорил, было: "Ты получил удовольствие? Тебе понравилось? Было здорово?" И это одна из граней его личности — он всегда что-то отдавал. Он не был из тех людей, которые что-то брали. Он всегда выступал инициатором, он возвращал долг, как это ни назови. Так что эта сторона личности Оззи, которую мы, вероятно, не часто видели, существовала, когда он не был на сцене.



Он был необыкновенным человеком. И я думаю, что благодаря возможности, которую мы получили от Шэрон Осборн и работе с "The Osbournes", первым в истории реалити-шоу, он стал нашим другом. Вы, возможно, никогда не встречались с Оззи, но вы знали его как семейного человека, и вы знали его как человека, который такой же, как мы. Есть Оззи на сцене, но посмотрите на него дома. И я думаю, что именно это ещё больше сблизило его с нами, усилило нашу любовь к Оззи Осборну и всему, что он нам оставил».



JUDAS PRIEST не смогли выступить на «Back To The Beginning» 5 июля в Бирмингеме, потому что в тот же день у группы было запланировано выступление на юбилейном концерте SCORPIONS в Heinz Von Heiden Arena в Ганновере, Германия.



«Было очень трудно сказать: "Я не могу этого сделать", но так сложились обстоятельства в данном конкретном случае. Однако мы были там мысленно, как мы и сказали в том коротком обращении к Оззи, которое показали на больших видеоэкранах. И, что, наверное, ещё важнее, дань уважения BLACK SABBATH с нашей стороны — это не совсем кавер-версия, это JUDAS PRIEST, играющие "War Pigs" BLACK SABBATH так близко к оригиналу, насколько это возможно. Потому что с такой песней не шутят. Мы придали ей звучание, которое есть у нас, с помощью гитар, барабанов, баса, голоса, и сделали это с уважением, как бы говоря спасибо BLACK SABBATH за то, что они сделали и что они оставили нам в виде своей великолепной музыки.



На официальном сайте BLACK SABBATH наша версия песни набрала почти пять миллионов просмотров, и это очень щедро с их стороны, что они разместили нас там. Потому что мы друзья. Мы дружим уже очень давно. Вас ждёт впереди ещё кое-что более крутое, а именно — Оззи спел вместе со мной "War Pigs". Мы смогли это сделать. Нам просто нужно пройти через всю эту волокиту с юридическими вопросами. Шэрон подошла ко мне с этой идеей и сказала: "Мне нравится ваша версия "War Pigs". Есть ли способ, чтобы мы могли привлечь к этому Оззи?" Я ответил: "Спрашиваешь! Это обязательно произойдёт". И нам удалось это осуществить. Так что Оззи поёт одну строку, потом я пою одну строку, затем Оззи поёт одну строку, после этого я пою одну строку, и это первый раз в моей жизни, когда я смог спеть дуэтом с Оззи. Я бесконечно благодарен, счастлив и опечален тем, что мне удалось это сделать. Но когда вы услышите эту песню, она вас поразит. Если вы думаете, что уже слышали "War Pigs" от JUDAS PRIEST, то когда вы услышите "War Pigs" от JUDAS PRIEST с Оззи, поющим в этой песне, вы поймёте, что это действительно нечто особенное».



На вопрос, когда фанаты могут рассчитывать услышать версию «War Pigs» от JUDAS PRIEST, в которой также участвует Оззи, Rob ответил:



«Зелёная кнопка почти готова. Мы дорабатываем некоторые элементы дизайна и мелочи, которые нужно доделать, но я думаю, что это произойдёт довольно скоро».







