Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 29
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 20
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 78
*Умер вокалист AT THE GATES 29
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 20
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
[= ||| все новости группы



*

Ice Nine Kills

*



20 сен 2025 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS: «Выступления с METALLICA были очень полезны»

9 июл 2025 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 июн 2025 : 		 Первое золото ICE NINE KILLS

9 июн 2025 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS: «Цензура, особенно на YouTube, — это большой облом»

26 май 2025 : 		 ICE NINE KILLS критикуют за ИИ-картинку

1 апр 2025 : 		 Косметика от вокалиста ICE NINE KILLS

16 янв 2025 : 		 ICE NINE KILLS собрали более $100,000 на помощь пострадавшим от пожаров

12 окт 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

18 сен 2024 : 		 ICE NINE KILLS написали песню для фильма

10 июл 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS x REEL BIG FISH

28 янв 2024 : 		 Фронтмен ICE NINE KILLS о гастролях с METALLICA: «Это большая честь»

17 окт 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

4 окт 2023 : 		 ICE NINE KILLS соберут пазл осенью

31 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

17 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 авг 2022 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

5 апр 2022 : 		 Новая песня ICE NINE KILLS

14 фев 2022 : 		 CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS

12 окт 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

12 сен 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 авг 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 июл 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS при участии вокалиста PAPA ROACH

10 фев 2021 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от ICE NINE KILLS

23 янв 2021 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS в новом треке Hyro The Hero

22 дек 2020 : 		 ICE NINE KILLS отмечают годовщину Крика

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового концертного релиза ICE NINE KILLS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ICE NINE KILLS: «Выступления с METALLICA были очень полезны»



zoom
SPENCER CHARNAS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как прошли разогревы METALLICA в 2023-24-25 годах:

«Невероятно. Так трудно описать это в нескольких словах, но я попробую. METALLICA — это группа, которую я всегда любил, с тех пор как был маленьким ребенком. Я хотел научиться играть на гитаре «Master Of Puppets». Мой отец взял меня посмотреть на них вживую, наверное, в 96-м или 97-м году. Они всегда были той группой, на которую мы равнялись. И получить возможность хотя бы открыть одно шоу с ними или выступить на фестивале на одной сцене — это было бы нечто из ряда вон выходящее. То, что они несколько лет возили нас по всему миру, просто невероятно. И вся их команда, и все участники группы, все были такими милыми и добрыми, и они действительно изменили нашу карьеру. К нам пришли очень много людей, они нам писали сообщения и в социальных сетях, что именно так они узнали о нас именно после этих шоу. О таком можно только мечтать. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом