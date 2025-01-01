сегодня



Вокалист ICE NINE KILLS: «Выступления с METALLICA были очень полезны»



SPENCER CHARNAS в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как прошли разогревы METALLICA в 2023-24-25 годах:



«Невероятно. Так трудно описать это в нескольких словах, но я попробую. METALLICA — это группа, которую я всегда любил, с тех пор как был маленьким ребенком. Я хотел научиться играть на гитаре «Master Of Puppets». Мой отец взял меня посмотреть на них вживую, наверное, в 96-м или 97-м году. Они всегда были той группой, на которую мы равнялись. И получить возможность хотя бы открыть одно шоу с ними или выступить на фестивале на одной сцене — это было бы нечто из ряда вон выходящее. То, что они несколько лет возили нас по всему миру, просто невероятно. И вся их команда, и все участники группы, все были такими милыми и добрыми, и они действительно изменили нашу карьеру. К нам пришли очень много людей, они нам писали сообщения и в социальных сетях, что именно так они узнали о нас именно после этих шоу. О таком можно только мечтать. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло»







