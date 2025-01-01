сегодня



MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS



EXODUS сообщили о том, что новую работу группы будет сводить MARK LEWIS, ранее работавший с MEGADETH, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, BAD WOLVES и другими, а выход нового материала ожидается в начале следующего года. Gary Holt выложил фото с Andy Sneap'ом и написал



«ВСЕГДА круто, когда я встречаюсь со своим другом @andysneap ! @judaspriest и @slayerbandofficial репетировали в одном городе и у нас получилось пересечься за обедом!



Ну а новый альбом @exodusbandofficial сводит @marklewis720, который почти закончил со своей работой и это просто НЕЧНО! С нетерпением жду, когда ЗВЕРЬ вырвется на свободу! Первый альбом с 97 с кем-то другим и получилось убойно. Andy сказал, что пора нам покинуть зону комфорта и все получилось отлично. Mark НЕРЕАЛЬНО КРУТ!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 20

