Новости
Новости
*

Exodus

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»

23 апр 2025 : 		 Какой альбом METALLICA выбрал барабанщик EXODUS?

22 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA и EXODUS исполнили SCORPIONS

20 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS о состоянии здоровья

17 апр 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «На новом альбоме будет немного от MOTÖRHEAD!»

16 апр 2025 : 		 Лидер EXODUS об уходе STEVE "ZETRO" SOUZA

8 апр 2025 : 		 EXODUS отыграли первое за 11 лет шоу с ROB DUKES

28 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS о смене вокалиста

16 мар 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»
MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS



EXODUS сообщили о том, что новую работу группы будет сводить MARK LEWIS, ранее работавший с MEGADETH, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, BAD WOLVES и другими, а выход нового материала ожидается в начале следующего года. Gary Holt выложил фото с Andy Sneap'ом и написал

«ВСЕГДА круто, когда я встречаюсь со своим другом @andysneap ! @judaspriest и @slayerbandofficial репетировали в одном городе и у нас получилось пересечься за обедом!

Ну а новый альбом @exodusbandofficial сводит @marklewis720, который почти закончил со своей работой и это просто НЕЧНО! С нетерпением жду, когда ЗВЕРЬ вырвется на свободу! Первый альбом с 97 с кем-то другим и получилось убойно. Andy сказал, что пора нам покинуть зону комфорта и все получилось отлично. Mark НЕРЕАЛЬНО КРУТ!»




