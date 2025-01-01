сегодня



ROB HALFORD: «Смогу ли я еще десять лет? Смогу!»



ROB HALFORD в интервью The Sound 228 спросили, считает ли он, что сможет продержаться на сцене еще десять лет:



«Ну а почему нет? Господь все еще держит меня здесь, чтобы я выполнял свою работу. Так что для меня это все. Я здесь для того, чтобы делать то, за что я благословлен, рад и благодарен. Этот голос, он по-прежнему делает свое дело. На самом деле, это происходит не так, где мне хотелось бы. Но бизнес по-прежнему работает. И, как я уже сказал, это желание меня никогда не покидало. Я был чист и трезв 36, 38 лет — кто вообще считает? Мой наркотик — выходить на сцену. Это мой наркотик. Я получаю удовольствие, если это подходящее слово, эвфемизм того, о чем я говорю. Мне нужно это делать, чувак. Мне нужно так делать. Это важно для меня. Это то, что мной движет. Это то, благодаря чему я преуспеваю. Так что, пока я здесь и пока у меня есть голос и физические возможности, я не остановлюсь, чувак. Я не остановлюсь. Я не собираюсь тушить пожар. [Смеется] Так что пока попридержи пожарную команду в стойле!»







