Новости
Halford

11 окт 2025 : 		 ROB HALFORD: «Смогу ли я еще десять лет? Смогу!»

23 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «У меня есть хеви-металлический кактус у бассейна. Я не молюсь перед ним, но когда я смотрю на него, я ощущаю некую связь»

31 июл 2025 : 		 Новая фигурка ROB HALFORD

1 апр 2025 : 		 ROB HALFORD: путь от JUDAS PRIEST до иудейского священника

6 фев 2025 : 		 ROB HALFORD: «Депрессия у меня была дай божЕ!»

16 окт 2024 : 		 ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна»

7 сен 2024 : 		 ROB HALFORD, SLASH и другие помогут котикам

28 авг 2024 : 		 ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»

18 июл 2024 : 		 ROB HALFORD о простате

15 май 2024 : 		 ROB HALFORD и BRUCE DICKINSON не разговаривали уже «целую вечность»

29 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Правда или ложь?»

23 апр 2024 : 		 ROB HALFORD: «Раньше я был ужасно одинок из-за того, что мне приходилось вести двойную жизнь»

26 мар 2024 : 		 ROB HALFORD о блюзовом альбоме: «Когда у меня появится время, я это сделаю»

19 фев 2024 : 		 ROB HALFORD: «Котики рулят»

8 фев 2024 : 		 ROB HALFORD о металл-сообществе: «Мы семья»

28 янв 2024 : 		 ROB HALFORD о METALLICA: «Они самые потрясающие люди в этом бизнесе»

8 янв 2024 : 		 ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого

22 ноя 2023 : 		 DOLLY PARTON о ROB HALFORD

22 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о DOLLY PARTON

15 ноя 2023 : 		 ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался»

18 окт 2023 : 		 ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?»

28 сен 2023 : 		 ROB HALFORD, SLASH, TOMMY LEE вновь спасают котиков!

19 сен 2023 : 		 Альбомы HALFORD выйдут на виниле

23 авг 2023 : 		 ROB HALFORD назвал пять альбомов, которые он готов слушать бесконечно

10 июл 2023 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST — о лучшем совете, который ему дал ROB HALFORD

25 июн 2023 : 		 ROB HALFORD и DOLLY PARTON: Первые!
ROB HALFORD: «Смогу ли я еще десять лет? Смогу!»



ROB HALFORD в интервью The Sound 228 спросили, считает ли он, что сможет продержаться на сцене еще десять лет:

«Ну а почему нет? Господь все еще держит меня здесь, чтобы я выполнял свою работу. Так что для меня это все. Я здесь для того, чтобы делать то, за что я благословлен, рад и благодарен. Этот голос, он по-прежнему делает свое дело. На самом деле, это происходит не так, где мне хотелось бы. Но бизнес по-прежнему работает. И, как я уже сказал, это желание меня никогда не покидало. Я был чист и трезв 36, 38 лет — кто вообще считает? Мой наркотик — выходить на сцену. Это мой наркотик. Я получаю удовольствие, если это подходящее слово, эвфемизм того, о чем я говорю. Мне нужно это делать, чувак. Мне нужно так делать. Это важно для меня. Это то, что мной движет. Это то, благодаря чему я преуспеваю. Так что, пока я здесь и пока у меня есть голос и физические возможности, я не остановлюсь, чувак. Я не остановлюсь. Я не собираюсь тушить пожар. [Смеется] Так что пока попридержи пожарную команду в стойле!»




просмотров: 200

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
