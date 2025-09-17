Arts
Новости
17 сен 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST

12 сен 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 авг 2025 : 		 Музыканты TESTAMENT о новом сингле

21 авг 2025 : 		 Новое видео TESTAMENT

6 июл 2025 : 		 Drum-cam от TESTAMENT

19 июн 2025 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

6 июн 2025 : 		 TESTAMENT готовы на 70-80%

2 июн 2025 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Никакой Floor на альбоме не будет»

27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

10 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт

25 ноя 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В ранние годы мне было что доказывать»

18 ноя 2024 : 		 У TESTAMENT есть 95%

13 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Я всегда равнялся на James'a»

5 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о песне с вокалисткой NIGHTWISH

24 окт 2024 : 		 TESTAMENT переиздают еще один альбом

23 окт 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом ударнике

22 окт 2024 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT

6 окт 2024 : 		 Пиво от TESTAMENT
Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST



CHUCK BILLY в программе The David Ellefson Show вспомнил о первом американском туре по аренам, состоявшемся в 1990 году с MEGADETH и JUDAS PRIEST:

«Я помню, что мы только вернулись после большого турне по Европе. И, пожалуй, самое яркое воспоминание — это группа, в которой ты играл. [Смеётся]. Без обид, Dave, но другой Dave... Не знаю, помнишь ли ты тот тур... Мы заказали новый подиум для барабанов Voelker. Появились все эти кабинеты, задники. И я не знаю, помнишь ли ты, как Dave Mustaine отобрал их у нас в начале того тура. Он увидел их и сказал, что мы не можем использовать всё это, поэтому мы не могли использовать наш подиум, задники и прочее. И моя группа подбивала меня рассказать об этом, потому что каждый день К. К., тогдашний гитарист JUDAS PRIEST, или Glenn приходили и спрашивали: "Ребята, всё в порядке? Вам что-нибудь нужно?" А мои коллеги по группе толкали меня локтями: "Чувак, скажи что-нибудь". А я отвечал: "Всё в порядке". И вот однажды они сказали: "Чувак, просто пойди поговори с Rob'ом, пожалуйста". Я пошёл и рассказал Rob'y, что происходит, и в тот день он сказал: "Что? Это закончится сегодня". Он подошёл к продюсеру и сказал: "TESTAMENT должны получить всё, что нужно. Принесите их барабаны, принесите их задники, принесите всё, что нужно". И когда мы вышли на сцену в тот вечер, я знаю, что Dave Mustaine стоял у мониторов, скрестив руки. Он был в ярости от того, что нам всё вернули. Это было безумие, но для нас это был самый важный старт того тура. Потому что всё начинало складываться, и мы подумали: "Мы выступаем на важном шоу, играем перед JUDAS PRIEST и MEGADETH". И в конце концов мы смогли использовать возможность, и всё закончилось великолепно, это было потрясающе.

Это было, пожалуй, самое яркое событие, открытие для меня... Я сам играл песни JUDAS PRIEST на гитаре всю школу. Они были моими самыми большими героями. И этот тур стал для меня сбывшейся мечтой».




17 сен 2025
gravitgroove
Megadeth был бы лучше, если бы у мастейна был голос, как у Чака Билли, а не как у старого пьяного карлика, крехтящего от запора на унитазе.
С другой стороны, Testament не хватало и не хватает до сих пор выразительности в мелодиях, но нужно признать, что они стабильны и всегда делают хорошо, пусть и не превосходно, а у Megadeth и этого уже давно нет начиная с их диско-альбома.
17 сен 2025
R
R0ck_N_R0lla
gravitgroove, а Металлике было бы лучше, если б у них был гитарист и барабанщик как у Тестамент
