Вокалист TESTAMENT вспоминает о туре с MEGADETH и JUDAS PRIEST



CHUCK BILLY в программе The David Ellefson Show вспомнил о первом американском туре по аренам, состоявшемся в 1990 году с MEGADETH и JUDAS PRIEST:



«Я помню, что мы только вернулись после большого турне по Европе. И, пожалуй, самое яркое воспоминание — это группа, в которой ты играл. [Смеётся]. Без обид, Dave, но другой Dave... Не знаю, помнишь ли ты тот тур... Мы заказали новый подиум для барабанов Voelker. Появились все эти кабинеты, задники. И я не знаю, помнишь ли ты, как Dave Mustaine отобрал их у нас в начале того тура. Он увидел их и сказал, что мы не можем использовать всё это, поэтому мы не могли использовать наш подиум, задники и прочее. И моя группа подбивала меня рассказать об этом, потому что каждый день К. К., тогдашний гитарист JUDAS PRIEST, или Glenn приходили и спрашивали: "Ребята, всё в порядке? Вам что-нибудь нужно?" А мои коллеги по группе толкали меня локтями: "Чувак, скажи что-нибудь". А я отвечал: "Всё в порядке". И вот однажды они сказали: "Чувак, просто пойди поговори с Rob'ом, пожалуйста". Я пошёл и рассказал Rob'y, что происходит, и в тот день он сказал: "Что? Это закончится сегодня". Он подошёл к продюсеру и сказал: "TESTAMENT должны получить всё, что нужно. Принесите их барабаны, принесите их задники, принесите всё, что нужно". И когда мы вышли на сцену в тот вечер, я знаю, что Dave Mustaine стоял у мониторов, скрестив руки. Он был в ярости от того, что нам всё вернули. Это было безумие, но для нас это был самый важный старт того тура. Потому что всё начинало складываться, и мы подумали: "Мы выступаем на важном шоу, играем перед JUDAS PRIEST и MEGADETH". И в конце концов мы смогли использовать возможность, и всё закончилось великолепно, это было потрясающе.



Это было, пожалуй, самое яркое событие, открытие для меня... Я сам играл песни JUDAS PRIEST на гитаре всю школу. Они были моими самыми большими героями. И этот тур стал для меня сбывшейся мечтой».







