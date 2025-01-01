Arts
Новости
Papa Roach

17 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

10 сен 2025 : 		 Концертное видео PAPA ROACH & Carrie Underwood

17 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

4 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

24 июн 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

19 июн 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»

13 июн 2025 : 		 Гостям на новом PAPA ROACH быть!

27 май 2025 : 		 Акустическое видео PAPA ROACH

26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню

28 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале
Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH



Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:

BRAINDEAD (Music video premiere)
Even If It Kills Me
Blood Brothers
Dead Cell
...To Be Loved
Kill the Noise
Getting Away With Murder
California Love (2Pac cover) (Instrumental, with band introductions)
Liar
Forever / In the End / Changes (Linkin Park and Black Sabbath Covers; Changes sung by Jacoby acapella)
Suicide Prevention video
Leave a Light On (Talk Away the Dark) (Followed by a moment of silence)
Scars
Drum Solo
BRAINDEAD
Help
Born for Greatness

Encore:

Between Angels and Insects (Bass solo outro)
Infest
Blind / My Own Summer (Shove It) / Break Stuff / Chop Suey (Korn, Deftones, Limp Bizkit and System Of a Down Covers)
Last Resort




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
