Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH



Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



BRAINDEAD (Music video premiere)

Even If It Kills Me

Blood Brothers

Dead Cell

...To Be Loved

Kill the Noise

Getting Away With Murder

California Love (2Pac cover) (Instrumental, with band introductions)

Liar

Forever / In the End / Changes (Linkin Park and Black Sabbath Covers; Changes sung by Jacoby acapella)

Suicide Prevention video

Leave a Light On (Talk Away the Dark) (Followed by a moment of silence)

Scars

Drum Solo

BRAINDEAD

Help

Born for Greatness



Encore:



Between Angels and Insects (Bass solo outro)

Infest

Blind / My Own Summer (Shove It) / Break Stuff / Chop Suey (Korn, Deftones, Limp Bizkit and System Of a Down Covers)

Last Resort







