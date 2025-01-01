Arts
Новости
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
Новое видео TESTAMENT
Умер вокалист AT THE GATES
FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ...
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
*

Soen

*



17 сен 2025 : 		 Новое видео SOEN

22 мар 2024 : 		 Новое видео SOEN

6 сен 2023 : 		 Новое видео SOEN

22 авг 2023 : 		 Новое видео SOEN

12 июл 2023 : 		 Новое видео SOEN

31 май 2023 : 		 Новое видео SOEN

25 ноя 2022 : 		 SOEN переиздают первые альбомы

16 ноя 2022 : 		 Новое видео SOEN

13 окт 2022 : 		 Кавер-версия SLIPKNOT от SOEN

1 сен 2022 : 		 Новое видео SOEN

24 янв 2022 : 		 Новая песня SOEN

29 июл 2021 : 		 Новые песни SOEN

5 мар 2021 : 		 Обучающее видео от SOEN

22 янв 2021 : 		 Новое видео SOEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео SOEN

2 дек 2020 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

6 мар 2019 : 		 Новое видео SOEN

18 янв 2019 : 		 Новое видео SOEN

7 дек 2018 : 		 Новое видео SOEN

17 ноя 2018 : 		 Новая песня SOEN

6 ноя 2018 : 		 Новый альбом SOEN выйдет зимой

12 сен 2018 : 		 Фрагмент переиздания SOEN

31 июл 2018 : 		 Альбом SOEN "Lykaia" будет переиздан с бонус-треками

23 фев 2017 : 		 Новое видео SOEN

14 фев 2017 : 		 MARTIN LOPEZ исключил возможность возвращения в OPETH или AMON AMARTH

21 янв 2017 : 		 Новое видео SOEN
Новое видео SOEN



“Primal”, новое видео группы SOEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reliance, выход которого намечен на 16 января на Silver Lining Music:

“Primal”
“Mercenary”
“Discordia”
“Axis”
“Huntress”
“Unbound”
“Indifferent”
“Drifter”
“Draconian”
“Vellichor”




просмотров: 125

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
