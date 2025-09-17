Новое видео EXTREME

сегодня



"X Out", новое видео группы EXTREME, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в последнюю студийную пластинку "Rise".



Трек-лист:



"Rise"

"#Rebel"

"Banshee"

"Other Side of the Rainbow"

"Small Town Beautiful"

"The Mask"

"Thicker Than Blood"

"Save Me"

"Hurricane"

"X Out"

"Beautiful Girls"

"Here's To The Losers"







