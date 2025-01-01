Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

сегодня



Барабанщик JUDAS PRIEST SCOTT TRAVIS в недавнем интервью затронул тему недавней кончины бывшего барабанщика JUDAS PRIEST Леса Бинкса. На вопрос о том, как он отреагировал на известие об уходе Бинкса из жизни, он ответил:



«К сожалению, я никогда не встречался с этим человеком. Я хотел бы встретиться с ним, когда он ещё был с нами, но у меня не было такой возможности. А что касается фанатов, то никто лично мне ничего не говорил о его кончине, и я думаю, это потому, что он уже давно не был в группе. Он ушёл из группы в 1979-м, может быть, в 1980-м. Я не знаю точно. Но это было очень давно. Так что, как вы сказали, иногда фанаты имеют короткую память и всё забывают.



Лес всегда оказывал на меня большое влияние. И когда я впервые услышал JUDAS PRIEST, он был в составе группы. Другими словами, это была не версия JUDAS PRIEST с Дэйвом Холландом, а альбом "Unleashed In The East". А потом я послушал "Stained Class" и "Hell Bent For Leather". Некоторые называют его "Killing Machine", но в Америке он назывался "Hell Bent For Leather". Но в любом случае мне нравится его игра на барабанах. Я думаю, он был классным. У него был хороший свинг. Он мог играть на двойной бас-бочке тяжёлый металл, но при этом, как я уже сказал, у него был свинг и даже немного диско. Он делал много классных вещей на хай-хэтах, которые мы попытались вернуть в некоторых новых песнях на "Invincible Shield".



Нет ничего хорошего в том, когда уходит из жизни бывший участник группы. Но это было неожиданностью. Я даже не помню, когда это произошло. Думаю, мы были в туре в то время. Но да, это тяжело... Rob и Ian были с ним знакомы. Но я не припомню, чтобы они тогда что-то говорили или делились какими-то воспоминаниями. Он уже давно не был в группе».







