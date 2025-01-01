Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 22
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 22
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Judas Priest

21 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем

17 сен 2025 : 		 JUDAS PRIEST готовят трек с Оззи

9 сен 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER

2 сен 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST об альбоме Nostradamus

27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

24 апр 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»

20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»
Барабанщик JUDAS PRIEST о бывшем



Барабанщик JUDAS PRIEST SCOTT TRAVIS в недавнем интервью затронул тему недавней кончины бывшего барабанщика JUDAS PRIEST Леса Бинкса. На вопрос о том, как он отреагировал на известие об уходе Бинкса из жизни, он ответил:

«К сожалению, я никогда не встречался с этим человеком. Я хотел бы встретиться с ним, когда он ещё был с нами, но у меня не было такой возможности. А что касается фанатов, то никто лично мне ничего не говорил о его кончине, и я думаю, это потому, что он уже давно не был в группе. Он ушёл из группы в 1979-м, может быть, в 1980-м. Я не знаю точно. Но это было очень давно. Так что, как вы сказали, иногда фанаты имеют короткую память и всё забывают.

Лес всегда оказывал на меня большое влияние. И когда я впервые услышал JUDAS PRIEST, он был в составе группы. Другими словами, это была не версия JUDAS PRIEST с Дэйвом Холландом, а альбом "Unleashed In The East". А потом я послушал "Stained Class" и "Hell Bent For Leather". Некоторые называют его "Killing Machine", но в Америке он назывался "Hell Bent For Leather". Но в любом случае мне нравится его игра на барабанах. Я думаю, он был классным. У него был хороший свинг. Он мог играть на двойной бас-бочке тяжёлый металл, но при этом, как я уже сказал, у него был свинг и даже немного диско. Он делал много классных вещей на хай-хэтах, которые мы попытались вернуть в некоторых новых песнях на "Invincible Shield".

Нет ничего хорошего в том, когда уходит из жизни бывший участник группы. Но это было неожиданностью. Я даже не помню, когда это произошло. Думаю, мы были в туре в то время. Но да, это тяжело... Rob и Ian были с ним знакомы. Но я не припомню, чтобы они тогда что-то говорили или делились какими-то воспоминаниями. Он уже давно не был в группе».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
