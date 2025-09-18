Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 67
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Blaze Bayley

18 сен 2025 : 		 BLAZE BAYLEY: «Сложнее всего дается диета»

12 июн 2025 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я был опустошён, узнав о смерти Пола»

11 июн 2025 : 		 BLAZE BAYLEY целиком исполнит X-Factor

18 фев 2025 : 		 BLAZE BAYLEY дал совет молодым

11 ноя 2024 : 		 BLAZE BAYLEY почтил память Пола Ди'Анно

6 сен 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

16 мар 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Мне сложно приехать в США»

2 мар 2024 : 		 BLAZE BAYLEY открыл европейский тур

17 фев 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

13 фев 2024 : 		 BLAZE BAYLEY об исполнении песен IRON MAIDEN: «Это приятно»

7 фев 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для многих фанатов IRON MAIDEN»

31 янв 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

17 янв 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Неважно, что я не умею петь»

11 янв 2024 : 		 Новое видео BLAZE BAYLEY

3 янв 2024 : 		 BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов»

24 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Конец был близок»

26 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY выпускает концертный релиз

20 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY дома

14 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенёс операцию

7 апр 2023 : 		 BLAZE BAYLEY остается в больнице

29 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенесет операцию

27 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY перенес сердечный приступ

20 мар 2023 : 		 BLAZE BAYLEY назвал участие в IRON MAIDEN лучшей работой в мире

16 дек 2022 : 		 Видео полного выступления BLAZE BAYLEY

10 ноя 2022 : 		 BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не очень понравились перемены»

17 авг 2022 : 		 BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON MAIDEN
BLAZE BAYLEY: «Сложнее всего дается диета»



BLAZE BAYLEY в недавнем интервью поговорил о своём здоровье. Два с половиной года назад он перенёс операцию по шунтированию аортокоронарной артерии из-за сердечного приступа в марте 2023 года. 62-летний вокалист, который был фронтменом IRON MAIDEN в 1990-е годы, сказал:

«Мне очень повезло, правда. С сердечными заболеваниями всё происходит незаметно. Сначала ты чувствуешь лёгкую одышку, потом всё сложнее, и ты не особо задумываешься об этом, но со временем всё накапливается, и вдруг у тебя случается сердечный приступ. Как же так получается?

Когда я поступил в больницу, меня поместили в потрясающую палату, где могут сделать рентген и всё осмотреть, пока в палате находятся другие люди. Они смотрят и говорят: "Нет, стенты не годятся. Это потребует операции. Нет, здесь мы ничего не можем вам сделать. Оставим вас в палате. Ждите хирурга“.

Мне сделали четвёрное шунтирование, и я хорошо его перенёс. У меня был небольшой перерыв в восстановлении, потому что когда я достаточно поправился, чтобы заниматься спортом, и это стало безопасно, у меня случилась травма колена, и это отбросило меня назад примерно на пять месяцев. Но в остальном я восстановился и поправился. Было обнаружено, что у меня аномалия сердца: левая половина меньше и каким-то образом она работала не очень хорошо. Так что правая сторона приняла на себя нагрузку. И врачи сказали, что после проведённой операции я, возможно, почувствую улучшения. И я действительно это чувствую — по сравнению с тем, что было раньше, у меня гораздо больше энергии.

Самое худшее для меня — это диета, ведь приходится постоянно стараться не набирать вес. Мне удалось сильно похудеть, изменив привычки, не делая физические упражнения. Мне удалось сбросить 15 килограммов без физических упражнений, просто питаясь разумно, — так, как и следовало. Вредные привычки возвращаются, поэтому мне приходится стараться. Вот и всё. Я бросил пить какое-то время назад, и поначалу было трудно, но постепенно, с годами, это становится всё легче и легче, и всё было нормально. Что касается диеты, чтобы оставаться здоровым, гораздо сложнее отказаться от шоколада, сахара, печенья, пончиков, сосисок в тесте, пирогов — от этого гораздо сложнее отказаться, чем от выпивки. Я не был заядлым алкоголиком, но я подумал: "Мне нужно бросить пить, потому что я уже достаточно выпил. Я уже достаточно взрослый. Мне больше не нужна выпивка". Но потом я перестал есть выпечку и стал думать: "Теперь я чувствую себя отлично. Мои колени чувствуют себя лучше. Всё теперь лучше. Я очень похудел". Постепенно я начинаю себе говорить: "Я съем эту вкусняшку". А после этого я думаю: "Боже мой, я выгляжу так, будто у меня сейчас случится сердечный приступ. Нет!"

Самое ужасное — это диета. Это тяжело. А пищевая промышленность и Большая Фарма виноваты в том, что мы толстеем, страдаем от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Совершенно точно. Пусть подадут на меня в суд. Потому что это чистая правда.

Самым здоровым временем в Великобритании была Вторая мировая вoйна, когда людям приходилось питаться по карточкам, поэтому еды было мало. Люди были на пике здоровья — меньше инфарктов, инсультов, меньше болезней, меньше ожирения, меньше всего. А потом, когда у нас появился нарезной хлеб, — это самое худшее. Есть выражение: "Это лучшее, что появилось после нарезного хлеба". Нарезной хлеб — это самое худшее. Хлеб, приготовленный на фабрике, — один из самых вредных продуктов для нашего здоровья, а нам говорят: "Это самое лучшее". Нет, это самое худшее. Хлеб должны печь пекари рано утром, а не на фабрике. У меня был сердечный приступ, и я чувствую, что отчасти они виноваты. Я не знал, что белый хлеб такой вредный».




18 сен 2025
Corpsegrinder04
Всё хорошо в меру. И всё вредно не в меру.
Нарезной хлеб зло, бухло зло, выпечка зло, шоколад зло.
Таким же макаром , когда говорят, что свежевыжатый сок это супер польза, витамины - ну так если и его выпивать бидонами каждый день - убьёшь печень и сгнобишь желудок от кислоты.
