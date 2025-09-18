BLAZE BAYLEY: «Сложнее всего дается диета»

10 фев 2022 :
|
BLAZE BAYLEY считает металл музыкой дьявола
8 дек 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON MAIDEN мертвы»
20 ноя 2021 :
|
Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN
8 ноя 2021 :
|
BLAZE BAYLEY поймал COVID-19
2 июл 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Один человек из моей семьи сказал: "Ты никогда не станешь вокалистом"»
17 июн 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Британская пресса хотела, чтобы IRON MAIDEN провалились с моим приходом»
15 июн 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Вы должны быть очень осторожны со словами, которые позволяете себе думать и говорить»
12 май 2021 :
|
BLAZE BAYLEY не переживает из-за фанатов IRON MAIDEN, которые его ненавидят
3 май 2021 :
|
LUKE APPLETON стал членом BLAZE BAYLEY
30 апр 2021 :
|
BLAZE BAYLEY и PAUL DI'ANNO будут введены в Зал славы металла
27 апр 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Понятия не имею, почему меня взяли в IRON MAIDEN»
8 апр 2021 :
|
BLAZE BAYLEY сосредоточился на хорошем
3 апр 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN с участием трёх вокалистов»
31 мар 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Когда я был в IRON MAIDEN, мы воевали с гранжем»
29 мар 2021 :
|
Бывший гитарист IRON MAIDEN — о невключении BLAZE'а BAYLEY в номинацию в ЗСРнР
11 мар 2021 :
|
BLAZE BAYLEY — о включении IRON MAIDEN в ЗСРнР
19 фев 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Фильм о моей жизни? А зачем?»
3 фев 2021 :
|
BLAZE BAYLEY — о турах после пандемии
24 янв 2021 :
|
BLAZE BAYLEY: «Новый альбом будет очень позитивным!»
18 дек 2020 :
|
BLAZE BAYLEY выпустит новый альбом весной
5 ноя 2020 :
|
BLAZE BAYLEY заканчивает новый альбом
16 сен 2020 :
|
BLAZE BAYLEY в новом видео DIGGERTHINGS
26 май 2020 :
|
BLAZE BAYLEY: «Сочинять альбом — это очень долгий процесс»
7 апр 2020 :
|
BLAZE BAYLEY: «Люблю я голос BRUCE'a DICKINSON'a!»
26 мар 2020 :
|
BLAZE BAYLEY о том, почему ему нравится встречаться с поклонниками
24 мар 2020 :
|
BLAZE BAYLEY: «Ключ к выживанию — позитивный настрой!»
20 мар 2020 :
|
Фрагмент нового DVD BLAZE BAYLEY
15 янв 2020 :
|
Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в 2021 году
28 ноя 2019 :
|
BLAZE BAYLEY выпускает DVD
2 сен 2019 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
28 авг 2019 :
|
Видео с текстом от BLAZE BAYLEY
5 май 2019 :
|
Бывший вокалист ANTHRAX присоединился к BLAZE BAYLEY на сцене
16 фев 2019 :
|
BLAZE BAYLEY отметит 25 лет с момента появления в IRON MAIDEN
12 фев 2019 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN
6 фев 2019 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
26 янв 2019 :
|
BLAZE BAYLEY и THOMAS ZWIJSEN записали акустический альбом
18 янв 2019 :
|
Бывший вокалист IRON MAIDEN исполнил песню IRON MAIDEN
15 янв 2019 :
|
BLAZE BAYLEY выпустит концертный альбом в марте
14 май 2018 :
|
BLAZE BAYLEY снимет шоу для DVD
20 фев 2018 :
|
Семплы новых песен BLAZE BAYLEY
4 фев 2018 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
28 ноя 2017 :
|
Видеонарезка из североамериканского тура BLAZE BAYLEY
13 ноя 2017 :
|
Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной
3 окт 2017 :
|
BLAZE BAYLEY в акустике
22 сен 2017 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
26 авг 2017 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
22 авг 2017 :
|
BLAZE BAYLEY планирует выпуск DVD
23 июн 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления BLAZE BAYLEY
31 май 2017 :
|
Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной
14 май 2017 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
3 апр 2017 :
|
BLAZE BAYLEY: «Я совершенно независим!»
27 мар 2017 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
10 фев 2017 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
5 янв 2017 :
|
Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной
3 дек 2016 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
12 сен 2016 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
1 авг 2016 :
|
BLAZE BAYLEY о туре
5 июл 2016 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
20 июн 2016 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
19 июн 2016 :
|
BLAZE BAYLEY собрался "продвигать" свою идею спеть с другими вокалистами IRON MAIDEN
9 июн 2016 :
|
BLAZE BAYLEY хотел бы спеть с другими вокалистами IRON MAIDEN на специальном концерте
4 апр 2016 :
|
Новый альбом BLAZE BAYLEY станет первой частью трилогии
4 апр 2016 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
26 мар 2016 :
|
BLAZE BAYLEY в акустике
29 фев 2016 :
|
BLAZE BAYLEY: "Мне нравится исполнять песни IRON MAIDEN"
25 фев 2016 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
9 янв 2016 :
|
Трейлер нового альбома BLAZE BAYLEY
25 дек 2015 :
|
Обложка нового альбома BLAZE BAYLEY
14 дек 2015 :
|
Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в марте
11 окт 2015 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
31 авг 2015 :
|
BLAZE BAYLEY: «Я нашёл себя в IRON MAIDEN»
14 июн 2015 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
1 июн 2015 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
21 май 2015 :
|
В кухне с BLAZE
22 апр 2015 :
|
BLAZE BAYLEY в акустике
19 апр 2015 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
10 мар 2015 :
|
BLAZE BAYLEY, JOHN MOYER, BOBBY JARZOMBEK исполнили IRON MAIDEN
27 фев 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к BLAZE
14 янв 2015 :
|
BLAZE BAYLEY в акустике
30 дек 2014 :
|
BLAZE BAYLEY записал Рождественнскую песню
30 ноя 2014 :
|
BLAZE BAYLEY готовит идеи для нового альбома
20 ноя 2014 :
|
BLAZE BAYLEY: «Многие ненавидели меня, когда я был участником IRON MAIDEN"
9 ноя 2014 :
|
BLAZE BAYLEY "с грустью вспоминает" о невышедшем альбоме IRON MAIDEN со своим участием
3 окт 2014 :
|
Вышел новый DVD BLAZE BAYLEY
11 сен 2014 :
|
BLAZE BAYLEY в гостях у Steve'a Foglia
31 июл 2014 :
|
BLAZE BAYLEY: «Сейчас люди смотрят на моё участие в IRON MAIDEN с другого ракурса»
25 мар 2014 :
|
Видео всего выступления BLAZE BAYLEY
13 янв 2014 :
|
BLAZE BAYLEY: акустическое исполнение IRON MAIDEN
4 янв 2014 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
26 дек 2013 :
|
Рождественский трек BLAZE BAYLEY
22 дек 2013 :
|
BLAZE BAYLEY: видео из бразильского тура
24 ноя 2013 :
|
PAUL DI'ANNO, BLAZE BAYLEY исполнили классику IRON MAIDEN
2 окт 2013 :
|
Новое видео BLAZE BAYLEY
4 авг 2013 :
|
Обложка нового релиза BLAZE BAYLEY
27 июл 2013 :
|
Трек-лист компиляции BLAZE BAYLEY
24 июл 2013 :
|
Сборник BLAZE BAYLEY выйдет с двумя новыми песнями
22 май 2013 :
|
BLAZE BAYLEY выпускает юбилейный буклет
20 мар 2013 :
|
BLAZE BAYLEY выпустит сборник лучшего
7 фев 2013 :
|
BLAZE BAYLEY & THOMAS ZWIJSEN: Новое видео
7 фев 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления BLAZE BAYLEY
3 янв 2013 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
19 дек 2012 :
|
BLAZE BAYLEY в проекте Zombie Bootcamp
18 дек 2012 :
|
ЕР BLAZE BAYLEY, THOMAS ZWIJSEN выйдет в феврале
2 дек 2012 :
|
BLAZE BAYLEY, THOMAS ZWIJSEN завершили работу над EP "Russian Holiday"
1 дек 2012 :
|
BLAZE BAYLEY на дебюте VESSEL
14 окт 2012 :
|
BLAZE BAYLEY и CHRIS DECLERCQ: новая песня
8 окт 2012 :
|
Видео полного концерта BLAZE BAYLEY
2 сен 2012 :
|
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
1 сен 2012 :
|
BLAZE BAYLEY запишет "классический" ЕР с THOMAS'ом ZWIJSEN'ом
30 июл 2012 :
|
BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версию IRON MAIDEN
28 июл 2012 :
|
BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версию IRON MAIDEN
27 июл 2012 :
|
BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версии IRON MAIDEN
25 июл 2012 :
|
BLAZE BAYLEY исполнил кавер IRON MAIDEN
23 июл 2012 :
|
BLAZE BAYLEY исполнил кавер IRON MAIDEN
4 июл 2012 :
|
А капелла от BLAZE BAYLEY
19 май 2012 :
|
Видео с выступелния BLAZE BAYLEY
19 мар 2012 :
|
Новая песня BLAZE
22 фев 2012 :
|
Фрагмент нового трека BLAZE BAYLEY
6 фев 2012 :
|
BLAZE BAYLEY исполнил классику IRON MAIDEN
13 янв 2012 :
|
BLAZE BAYLEY воспользуется услугами басиста NEURASTHENIA
28 дек 2011 :
|
BLAZE BAYLEY - самоназванный 'King Of Metal'
18 сен 2011 :
|
Видео с акустического выступления BLAZE BAYLEY
27 авг 2011 :
|
BLAZE BAYLEY запишет бельгийское шоу для DVD
28 май 2011 :
|
Видео с выступления BLAZE
16 май 2011 :
|
BLAZE BAYLEY лишился волос
3 апр 2011 :
|
BLAZE BAYLEY: И остался только один
3 апр 2011 :
|
Бывшие музыканты BLAZE BAYLEY раскрыли "истинные причины" распада группы
31 мар 2011 :
|
BLAZE BAYLEY расстался с группой
9 дек 2010 :
|
Альбом BLAZE выйдет на виниле
3 июн 2010 :
|
BLAZE BAYLEY и TERRA INC. устроили джем-сейшен
22 май 2010 :
|
Новый ударник в BLAZE BAYLEY
20 май 2010 :
|
BLAZE BAYLEY расстался с барабанщиком
19 май 2010 :
|
BLAZE BAYLEY о смерти DIO
20 апр 2010 :
|
Концерт BLAZE'а BAYLEY опубликован в сети
8 янв 2010 :
|
Семпл новой песни BLAZE BAYLEY
31 дек 2009 :
|
Новая песня BLAZE BAYLEY
2 дек 2009 :
|
На группу BLAZE'а BAYLEY совершено нападение в Греции
2 дек 2009 :
|
BLAZE BAYLEY исполнил новую песню на TV
21 ноя 2009 :
|
BLAZE завершил запись вокала
3 ноя 2009 :
|
Обложка и название альбома BLAZE'a BAYLEY
4 сен 2009 :
|
BLAZE BAYLEY готов к студийной работе
10 июн 2009 :
|
Вышел концертный альбом BLAZE'a
24 фев 2009 :
|
Объявлено название нового DVD BLAZE'a BAYLEY
18 окт 2008 :
|
BLAZE BAYLEY выпустит новый DVD
29 сен 2008 :
|
Скончалась жена вокалиста BLAZE BAYLEY
28 июл 2008 :
|
Жена BLAZE’а BAYLEY в коме, “которая может продлиться дни, недели или месяцы”
13 июл 2008 :
|
Жена BLAZE'a BAYLEY в критическом состоянии
14 май 2008 :
|
BLAZE завершил работу над новым альбомом
21 апр 2008 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома BLAZE'a
13 апр 2008 :
|
Подробности о новом альбоме BLAZE'а BAYLEY
19 мар 2008 :
|
BLAZE BAYLEY: концертное видео новой песни в сети
13 мар 2008 :
|
BLAZE BAYLEY: обьявлено название нового альбома
20 янв 2008 :
|
BLAZE BAYLEY открыли студийный дневник
7 янв 2008 :
|
"Best Of" от BLAZE BAYLEY
17 ноя 2007 :
|
BLAZE BAYLEY: новый альбом выйдет весной
13 июл 2007 :
|
BLAZE: DVD выйдет в начале августа
9 июл 2007 :
|
BLAZE BAYLEY объявил о поисках ударника
1 июн 2007 :
|
BLAZE BAYLEY расстался с менеджером и ударником
27 май 2007 :
|
Детали концертного DVD Blaze'a BAYLEY
24 апр 2007 :
|
BLAZE BAYLEY выпустит новый диск в октябре
15 янв 2007 :
|
Все музыканты BLAZE ушли из группы
28 май 2006 :
|
Новый альбом BLAZE появится в 2007 году
8 сен 2005 :
|
BLAZE: новый диск должен выйти в мае 2006 года
28 июл 2005 :
|
BLAZE : пополнение состава
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Нарезной хлеб зло, бухло зло, выпечка зло, шоколад зло.
Таким же макаром , когда говорят, что свежевыжатый сок это супер польза, витамины - ну так если и его выпивать бидонами каждый день - убьёшь печень и сгнобишь желудок от кислоты.