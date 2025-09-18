сегодня



BLAZE BAYLEY: «Сложнее всего дается диета»



BLAZE BAYLEY в недавнем интервью поговорил о своём здоровье. Два с половиной года назад он перенёс операцию по шунтированию аортокоронарной артерии из-за сердечного приступа в марте 2023 года. 62-летний вокалист, который был фронтменом IRON MAIDEN в 1990-е годы, сказал:



«Мне очень повезло, правда. С сердечными заболеваниями всё происходит незаметно. Сначала ты чувствуешь лёгкую одышку, потом всё сложнее, и ты не особо задумываешься об этом, но со временем всё накапливается, и вдруг у тебя случается сердечный приступ. Как же так получается?



Когда я поступил в больницу, меня поместили в потрясающую палату, где могут сделать рентген и всё осмотреть, пока в палате находятся другие люди. Они смотрят и говорят: "Нет, стенты не годятся. Это потребует операции. Нет, здесь мы ничего не можем вам сделать. Оставим вас в палате. Ждите хирурга“.



Мне сделали четвёрное шунтирование, и я хорошо его перенёс. У меня был небольшой перерыв в восстановлении, потому что когда я достаточно поправился, чтобы заниматься спортом, и это стало безопасно, у меня случилась травма колена, и это отбросило меня назад примерно на пять месяцев. Но в остальном я восстановился и поправился. Было обнаружено, что у меня аномалия сердца: левая половина меньше и каким-то образом она работала не очень хорошо. Так что правая сторона приняла на себя нагрузку. И врачи сказали, что после проведённой операции я, возможно, почувствую улучшения. И я действительно это чувствую — по сравнению с тем, что было раньше, у меня гораздо больше энергии.



Самое худшее для меня — это диета, ведь приходится постоянно стараться не набирать вес. Мне удалось сильно похудеть, изменив привычки, не делая физические упражнения. Мне удалось сбросить 15 килограммов без физических упражнений, просто питаясь разумно, — так, как и следовало. Вредные привычки возвращаются, поэтому мне приходится стараться. Вот и всё. Я бросил пить какое-то время назад, и поначалу было трудно, но постепенно, с годами, это становится всё легче и легче, и всё было нормально. Что касается диеты, чтобы оставаться здоровым, гораздо сложнее отказаться от шоколада, сахара, печенья, пончиков, сосисок в тесте, пирогов — от этого гораздо сложнее отказаться, чем от выпивки. Я не был заядлым алкоголиком, но я подумал: "Мне нужно бросить пить, потому что я уже достаточно выпил. Я уже достаточно взрослый. Мне больше не нужна выпивка". Но потом я перестал есть выпечку и стал думать: "Теперь я чувствую себя отлично. Мои колени чувствуют себя лучше. Всё теперь лучше. Я очень похудел". Постепенно я начинаю себе говорить: "Я съем эту вкусняшку". А после этого я думаю: "Боже мой, я выгляжу так, будто у меня сейчас случится сердечный приступ. Нет!"



Самое ужасное — это диета. Это тяжело. А пищевая промышленность и Большая Фарма виноваты в том, что мы толстеем, страдаем от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Совершенно точно. Пусть подадут на меня в суд. Потому что это чистая правда.



Самым здоровым временем в Великобритании была Вторая мировая вoйна, когда людям приходилось питаться по карточкам, поэтому еды было мало. Люди были на пике здоровья — меньше инфарктов, инсультов, меньше болезней, меньше ожирения, меньше всего. А потом, когда у нас появился нарезной хлеб, — это самое худшее. Есть выражение: "Это лучшее, что появилось после нарезного хлеба". Нарезной хлеб — это самое худшее. Хлеб, приготовленный на фабрике, — один из самых вредных продуктов для нашего здоровья, а нам говорят: "Это самое лучшее". Нет, это самое худшее. Хлеб должны печь пекари рано утром, а не на фабрике. У меня был сердечный приступ, и я чувствую, что отчасти они виноваты. Я не знал, что белый хлеб такой вредный».







