сегодня



STEEL PANTHER записывают несколько песен



Барабанщик STEEL PANTHER Stix Zadinia в недавнем интервью подтвердил, что группа отправилась в студию Dave Grohl'а Studio 606 вместе с продюсером Jay Ruston'ом для записи нового материала:



«У нас нет концертной даты релиза. Мы сами управляем группой. Мы занимаемся продажей товаров. Мы звукозаписывающая компания. Мы, пожалуй, одна из крупнейших самодельных групп, за исключением METALLICA. Но у нас нет лейбла. У нас есть агент по бронированию, но мы делаем это сами. Так что у нас нет расписания ни от одного из лейблов. И вот что мы решили: "Послушайте, у нас сейчас есть время. Давайте запишем четыре песни". Кто знает, может мы вернемся и запишем еще четыре, но я не уверен, запишем ли мы еще четыре и выпустим ли полноценный релиз. Я не уверен, что мы будем выпускать синглы, как это делают люди сейчас. Я не знаю. Я не знаю, будем ли мы выпускать мини-альбом. Так что насчет того, как и когда мы все это выпустим, мы пока толком не знаем, но если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что это будет релиз в 2026. Возможно, сингл выйдет раньше, к Рождеству. Но мы собираемся вернуться и записать еще четыре-восемь песен в течение следующих нескольких месяцев.



Этот процесс отличается от других, потому что обычно мы начинаем, то думаем: "Хорошо, вот есть 14 песен. Пойдем. Вот и пришло время поработать в студии. Бум!" И мы приступаем к делу. Сейчас немного по-другому, и это несколько больше освобождает, потому что мы реально можем вложить нашу энергию в меньшее количество песен, чтобы вы могли тратить больше энергии на каждую из них!»







+0 -0



просмотров: 27

