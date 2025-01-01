Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 57
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 57
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 18
[= ||| все новости группы



*

Steel Panther

*



17 сен 2025 : 		 STEEL PANTHER записывают несколько песен

20 апр 2025 : 		 TRACII GUNS: «Кто не любит STEEL PANTHER — тот м..к!»

2 апр 2025 : 		 Новый эпизод STEEL PANTHER

4 мар 2025 : 		 Гитарист STEEL PANTHER: «Я люблю менять упражнения»

20 фев 2025 : 		 Новый эпизод STEEL PANTHER

17 фев 2025 : 		 История STEEL PANTHER

4 фев 2025 : 		 История STEEL PANTHER

2 фев 2025 : 		 Новый альбом STEEL PANTHER в 2026

26 янв 2025 : 		 История STEEL PANTHER

25 дек 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Идей у нас много!»

2 дек 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Мы никогда не хотели глумиться над тем, что любим»

17 ноя 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER о работе с вокалистом NICKELBACK

13 окт 2024 : 		 STEEL PANTHER получили золото

19 сен 2024 : 		 Новый эпизод от STEEL PANTHER

11 сен 2024 : 		 STEEL PANTHER перезапустили Demolicious

3 сен 2024 : 		 Как "культура отмены" отразилась на STEEL PANTHER

1 сен 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «Не собираюсь я мириться с обиженками»

16 июл 2024 : 		 GUS G. и STEEL PANTHER исполнили хит OZZY OSBOURNE

2 июл 2024 : 		 Барабанщик STEEL PANTHER: «Важно быть самостоятельным!»

24 июн 2024 : 		 Видео с выступления STEEL PANTHER

21 апр 2024 : 		 Вокалист STEEL PANTHER: «У нас есть дырки и мы в них вставляем!»

31 окт 2023 : 		 Вокалист STEEL PANTHER об участии в "America's Got Talent"

11 окт 2023 : 		 Новое видео STEEL PANTHER

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER вылетели из "America's Got Talent"

31 авг 2023 : 		 STEEL PANTHER в "America's Got Talent"

30 май 2023 : 		 STEEL PANTHER выступили в "America's Got Talent"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEEL PANTHER записывают несколько песен



zoom
Барабанщик STEEL PANTHER Stix Zadinia в недавнем интервью подтвердил, что группа отправилась в студию Dave Grohl'а Studio 606 вместе с продюсером Jay Ruston'ом для записи нового материала:

«У нас нет концертной даты релиза. Мы сами управляем группой. Мы занимаемся продажей товаров. Мы звукозаписывающая компания. Мы, пожалуй, одна из крупнейших самодельных групп, за исключением METALLICA. Но у нас нет лейбла. У нас есть агент по бронированию, но мы делаем это сами. Так что у нас нет расписания ни от одного из лейблов. И вот что мы решили: "Послушайте, у нас сейчас есть время. Давайте запишем четыре песни". Кто знает, может мы вернемся и запишем еще четыре, но я не уверен, запишем ли мы еще четыре и выпустим ли полноценный релиз. Я не уверен, что мы будем выпускать синглы, как это делают люди сейчас. Я не знаю. Я не знаю, будем ли мы выпускать мини-альбом. Так что насчет того, как и когда мы все это выпустим, мы пока толком не знаем, но если бы мне пришлось гадать, я бы сказал, что это будет релиз в 2026. Возможно, сингл выйдет раньше, к Рождеству. Но мы собираемся вернуться и записать еще четыре-восемь песен в течение следующих нескольких месяцев.

Этот процесс отличается от других, потому что обычно мы начинаем, то думаем: "Хорошо, вот есть 14 песен. Пойдем. Вот и пришло время поработать в студии. Бум!" И мы приступаем к делу. Сейчас немного по-другому, и это несколько больше освобождает, потому что мы реально можем вложить нашу энергию в меньшее количество песен, чтобы вы могли тратить больше энергии на каждую из них!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 27

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом