Гитарист EXMORTIS в DEICIDE



DEICIDE сообщили о том, что Jadran "Conan" Gonzalez (EXMORTUS) пришел на место Kevin'a Quirion'a и дебютирует на сцене 19 сентября в Curitiba, Brazil.



«Я рад и польщен тем, что буду джемовать с такими легендами как Glen и Steve и зависать с остальной командой. Я благодарен им за то, что взяли меня на борт. С нетерпением жду испепеляющего ада в Латинской Америке, который мы обязательно устроим в этом туре!»







