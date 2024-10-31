Arts
Новое видео LIV MOON



"Soaring Stars", новое видео LIV MOON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Land of Spirits" , выход которого намечен на Walküre Records на 22 октября:

01. The Story Begins
02. The Land of Spirits
03. Vortex
04. Harvest Moon
05. Queen of Darkness
06. Soaring Stars
07. A Smell of Soil
08. Rest in Peace
09. The White Dove
10. The Rebirth of Life
11. Sanzashi

＜Bonus DVD＞
Live at Hatsudai LIVE-BAR-The DOORS 2024.10.31＆12.23
01. Black Poison
02. Halloween Party
03. Anemone
04. SEIZE THE DAYS
05. FLOWING　
06. This world...
07. El Dorado　
08. Fighter　
09. Addiction　
10. Dvorak: Symphony No.9 “From the New World” 4th movement
11. Nessun Dorma




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
