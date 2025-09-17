Arts
Новости
Tarja Turunen

17 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

16 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

9 сен 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

28 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

22 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA feat. Clémentine Delauney

17 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA

7 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

17 июл 2025 : 		 Концертное видео TARJA

2 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

12 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

21 май 2025 : 		 Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH

19 май 2025 : 		 TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH

10 апр 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 апр 2025 : 		 TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH

3 апр 2025 : 		 TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA

8 мар 2025 : 		 TARJA и Marco исполняют NITHWISH

28 фев 2025 : 		 Концертное видео TARJA

12 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

19 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

12 дек 2024 : 		 NIGHTWISH от TARJA

8 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

28 окт 2024 : 		 Концертное видео TARJA
Концертное видео TARJA



Until My Last Breath, новое концертное видео TARJA, доступно для просмотра. Этот трек взят из выпущенного 16 мая концертного релиза 'Circus Life'




17 сен 2025
Gustaff
Админы сайта явно не на стороне Тарьи были при ее увольнении из НВ) Фото как всегда наиуёбищное подобрано. Спасибо!
17 сен 2025
EvgenBriden
Gustaff, да вроде норм фото, Тарья как Тарья... )
