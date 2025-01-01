Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 67
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
EISBRECHER в новом видео Dämmerland



Willkommen in der Dunkelheit, новое видео Dämmerland, доступно для просмотра ниже.




[=     =]
