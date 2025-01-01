Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 57
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 57
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 18
[= ||| все новости группы



*

Chez Kane

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео CHEZ KANE



zoom
"Reckless", новое видео CHEZ KANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reckless", выход которого намечен на 27 марта:

«Я очень взволнована и горжусь тем, что могу поделиться со всеми вами своим первым синглом с моего грядущего третьего альбома. Вот он, заглавный трек… ‘Reckless". Это всего лишь вступительный аккорд… Грубый, настоящий и невероятно сексуальный. Это первое знакомство со всем, что мы создавали. Более громкое звучание, более смелые вибрации и бесшабашная энергия. Я не могу дождаться, когда вы почувствуете их так же сильно, как я!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 180

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом