Новое видео CHEZ KANE



"Reckless", новое видео CHEZ KANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Reckless", выход которого намечен на 27 марта:



«Я очень взволнована и горжусь тем, что могу поделиться со всеми вами своим первым синглом с моего грядущего третьего альбома. Вот он, заглавный трек… ‘Reckless". Это всего лишь вступительный аккорд… Грубый, настоящий и невероятно сексуальный. Это первое знакомство со всем, что мы создавали. Более громкое звучание, более смелые вибрации и бесшабашная энергия. Я не могу дождаться, когда вы почувствуете их так же сильно, как я!»







