Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 67
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 67
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
[= ||| все новости группы



*

Sainted Sinners

*



18 сен 2025 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

10 авг 2022 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

1 мар 2022 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

16 янв 2022 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

19 окт 2021 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

18 сен 2021 : 		 SAINTED SINNERS выпустят новый альбом осенью

12 авг 2021 : 		 SAINTED SINNERS на ROAR! Rock Of Angels Records

21 фев 2021 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

3 янв 2021 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

15 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SAINTED SINNERS

4 дек 2020 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

27 ноя 2020 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

10 ноя 2020 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

14 авг 2020 : 		 Вокалист TYGERS OF PAN TANG в SAINTED SINNERS

21 мар 2018 : 		 Концертное видео SAINTED SINNERS

19 фев 2018 : 		 Видео с текстом от SAINTED SINNERS

8 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS

12 янв 2018 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

24 дек 2017 : 		 Новый альбом SAINTED SINNERS выйдет зимой

26 фев 2017 : 		 Бывший вокалист ACCEPT исполнил песню группы с SAINTED SINNERS

31 янв 2017 : 		 Вокалист SAINTED SINNERS: «Я горжусь "Eat The Heat"»

29 янв 2017 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

24 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS

15 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS

10 янв 2017 : 		 Бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE в SAINTED SINNERS
| - |

|||| сегодня

Новое видео SAINTED SINNERS



zoom
World's on Fire, новое видео SAINTED SINNERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "High on Fire" , выход которого намечен на 21 ноября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 59

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом