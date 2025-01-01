Arts
Фрагмент нового релиза SLASH



"Oh Well (Live)", новое концертное видео SLASH, доступно ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза "Live At The S.E.R.P.E.N.T. Festival", выход которого на тройном виниле, в варианте 2СD+DVD и 2CD+Blu-ray намечен на седьмое ноября на earMUSIC:

CD 1:

01. Intro
02. Parchman Farm Blues
03. Killing Floor
04. Born Under A Bad Sign
05. Oh Well
06. Big Legged Woman
07. Key To The Highway
08. Papa Was A Rollin' Stone

CD 2:

09. Stormy Monday
10. The Pusher
11. Metal Chestnut
12. Crossroads
13. Stone Free
14. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry
15. Shake Your Money Maker




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
