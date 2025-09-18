сегодня



AEROSMITH и YUNGBLUD выпустят ЕР



Участники AEROSMITH Steven Tyler и Joe Perry анонсировали совместный ЕР с YUNGBLUD, релиз которого намечен на 21 ноября. Премьера первого сингла намечена на 19 сентября:



01. My Only Angel

02. Problems

03. Wild Woman

04. A Thousand Days

05. Back In The Saddle (2025 mix)







