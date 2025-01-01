Arts
*Новое видео TESTAMENT 68
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
*

Ozzy Osbourne

*



18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе

7 авг 2025 : 		 Фото захоронения Оззи Осборна
Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE



zoom
Paramount+ опубликовали первый трейлер к документальному фильму об Оззи Осборне, "Ozzy: No Escape From Now", премьера которого намечена на седьмое октября.




просмотров: 205

