SAMMY HAGAR не особо доволен своим выступлением на Back To The Begining

все новости группы
США
11 сен 2024 :
SAMMY HAGAR о прошедшем туре
6 сен 2024 :
SAMMY HAGAR об отъезде Jason'a Bonham'a
30 авг 2024 :
JASON BONHAM покидает тур SAMMY HAGAR
20 авг 2024 :
SAMMY HAGAR обещает запись текущего состава
4 авг 2024 :
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY о решении AEROSMITH
22 июн 2024 :
MICK JONES спел с SAMMY HAGAR
19 июн 2024 :
SAMMY HAGAR в акустике
10 июн 2024 :
SAMMY HAGAR вспомнил исполнение своего хита с VAN HALEN
1 июн 2024 :
SAMMY HAGAR репетирует песни VAN HALEN
9 апр 2024 :
SAMMY HAGAR почтил память Тоби Кита
19 мар 2024 :
SAMMY HAGAR почтил память Тоби Кейта
12 фев 2024 :
SAMMY HAGAR ответил DAVID LEE ROTH
11 фев 2024 :
Новое пиво от SAMMY HAGAR
2 фев 2024 :
SAMMY HAGAR о туре в честь VAN HALEN: «Для меня это возможность сказать "спасибо"»
31 янв 2024 :
SAMMY HAGAR выступил с G3
22 янв 2024 :
DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондированию пришельцами»
16 янв 2024 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
15 янв 2024 :
SAMMY HAGAR общается с ALICE COOPER
22 дек 2023 :
SAMMY HAGAR джемует с легендой GRATEFUL DEAD
13 дек 2023 :
SAMMY HAGAR и NANCY WILSON исполнили PINK FLOYD
13 дек 2023 :
ALICE COOPER, ACE FREHLEY, GEEZER BUTLER, SAMMY HAGAR выступили на дне рождения Eddie Trunk'a
23 ноя 2023 :
SAMMY HAGAR: «Какой DAVID LEE ROTH в туре? Один концерт максимум»
23 ноя 2023 :
DAVID LEE ROTH готов принять участие в туре с SAMMY HAGAR
10 ноя 2023 :
SAMMY HAGAR продает Феррари
9 ноя 2023 :
SAMMY HAGAR и CHRIS DAUGHTRY исполнили классику ZZ TOP
25 июл 2023 :
SAMMY HAGAR опубликовал обновлённое видео
2 июл 2023 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR
8 июн 2023 :
Новое видео SAMMY HAGAR и CHARLIE DANIELS
1 июн 2023 :
Видео от SAMMY HAGAR & RICK SPRINGFIELD
31 май 2023 :
MICHAEL ANTHONY, NANCY WILSON присоединились к SAMMY HAGAR
25 май 2023 :
SAMMY HAGAR исполнил "I Can't Drive 55"
11 май 2023 :
SAMMY HAGAR выступил с THREE LOCK BOX
28 апр 2023 :
SAMMY HAGAR — о DAVID'e LEE ROTH'e: «Его не волнует пение»
27 апр 2023 :
BRET MICHAELS и SAMMY HAGAR исполняют трек POISON
22 апр 2023 :
DON FELDER и SAMMY HAGAR исполняют хит EAGLES
21 апр 2023 :
SAMMY HAGAR и NEAL SCHON сыграли хит DEPECHE MODE
10 мар 2023 :
SAMMY HAGAR запустил серию роликов "Storytime With Sammy"
22 фев 2023 :
SAMMY HAGAR и FOO FIGHTERS играют в "This Or That"
16 фев 2023 :
SAMMY HAGAR с RICHIE SAMBORA, ORIANTHI, ADAM LEVINE исполняют "I Heard It Through The Grapevine"
26 янв 2023 :
SAMMY HAGAR & MICHAEL ANTHONY поскребли в анналах
16 янв 2023 :
SAMMY HAGAR: «Мне неинтересно делать что-либо только ради денег»
5 янв 2023 :
SAMMY HAGAR исполняет "Little White Lie"
30 дек 2022 :
SAMMY HAGAR — о причине, по которой он не стал бы заниматься бизнесом с MICHAEL'ом ANTHONY
28 дек 2022 :
SAMMY HAGAR и MICK FLEETWOOD исполняют FLEETWOOD MAC
21 дек 2022 :
SAMMY HAGAR и BILLY GIBBONS исполняют ZZ TOP
16 дек 2022 :
SAMMY HAGAR и RICK NIELSEN исполняют кавер CHEAP TRICK
13 дек 2022 :
Концертное видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
8 дек 2022 :
SAMMY HAGAR и JOHN MELLENCAMP исполняют материал BOB'a DYLAN'a
18 ноя 2022 :
SAMMY HAGAR и JOHN MAYER исполнили трек VAN HALEN
9 ноя 2022 :
SAMMY HAGAR & Friends в Cabo Wabo Cantina
6 ноя 2022 :
SAMMY HAGAR — о пенсии
23 окт 2022 :
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
22 окт 2022 :
SAMMY HAGAR и ALICE COOPER исполняют "Schools Out"
8 окт 2022 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют трек VAN HALEN
22 сен 2022 :
SAMMY HAGAR спел с RICK SPRINGFIELD
18 сен 2022 :
SAMMY HAGAR, STEVE LUKATHER, KENNY ARONOFF исполняют трек CREAM
11 сен 2022 :
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
31 авг 2022 :
SAMMY HAGAR исполняет "Drops Of Jupiter"
22 авг 2022 :
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
29 июл 2022 :
Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет осенью
22 июл 2022 :
SAMMY HAGAR исполнил хит CARLOS SANTANA
6 июл 2022 :
SAMMY HAGAR зарабатывает больше денег на бизнесе, не связанном с музыкой
13 июн 2022 :
SAMMY HAGAR открыл тур
6 май 2022 :
Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет в этом году
29 мар 2022 :
LITA FORD присоединилась на сцене к SAMMY HAGAR
21 мар 2022 :
SAMMY HAGAR планирует выпуск книги
24 фев 2022 :
SAMMY HAGAR: «Подхватить COVID куда хуже, чем соблюдать ограничения»
19 фев 2022 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют материал VAN HALEN
15 фев 2022 :
SAMMY HAGAR в Вегасе
13 фев 2022 :
SAMMY HAGAR — о песне "I Can't Drive 55": «Она выдержала испытание временем»
23 ноя 2021 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE завершили работу над альбомом
18 ноя 2021 :
RICK SPRINGFIELD выступил с SAMMY HAGAR'ом
8 ноя 2021 :
BOB WEIR присоединился на сцене к SAMMY HAGAR
1 ноя 2021 :
SAMMY HAGAR: «С DAVID'ом LEE ROTH'ом у меня всё ровно»
1 ноя 2021 :
Вокалист RATT присоединился к SAMMY HAGAR'у
28 сен 2021 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выступили на крыше
24 сен 2021 :
DON FELDER и SAMMY HAGAR исполняют EAGLES
1 июл 2021 :
SAMMY HAGAR раскритиковал DAVID'а LEE ROTH'а за его манеру исполнения
18 июн 2021 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR
3 июн 2021 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
31 май 2021 :
VINCE NEIL вместе с SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнил LED ZEPPELIN
25 май 2021 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE открыли тур
21 май 2021 :
SAMMY HAGAR, KEVIN CRONIN и RICK SPRINGFIELD в акустике
20 май 2021 :
SAMMY HAGAR и CHAD KROEGER выступили с афганскими девочками
20 мар 2021 :
SAMMY HAGAR выпускает текилу
17 мар 2021 :
Карантинное видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
12 мар 2021 :
Вторая доза SAMMY HAGAR
6 фев 2021 :
JASON BONHAM — о SAMMY HAGAR'е: «Он самый жизнерадостный и позитивный человек из всех, с кем я работал»
18 янв 2021 :
Кавер-версия песни Дэвида Боуи от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
17 дек 2020 :
Карантинное видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
13 дек 2020 :
Новый альбом SAMMY HAGAR & THE CIRCLE выйдет зимой
8 дек 2020 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR
19 окт 2020 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
28 сен 2020 :
Карантинное видео видео от SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
13 авг 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполнили кавер VAN HALEN
6 авг 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE дадут концерт в сентябре
24 июл 2020 :
SAMMY HAGAR, DAVE MASON, MICK FLEETWOOD и MICHAEL MCDONALD исполняют хит TRAFFIC
8 июл 2020 :
SAMMY HAGAR скорбит по Чарли Дэниелсу
17 июн 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню VAN HALEN
5 июн 2020 :
SAMMY HAGAR: «Прекратите насилие»
29 май 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Литтл Ричарда
27 май 2020 :
SAMMY HAGAR: «Я никогда не объявлю прощальный тур»
21 май 2020 :
Летний тур SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменен
20 май 2020 :
SAMMY HAGAR готов играть и без вакцины
17 май 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню BUFFALO SPRINGFIELD
2 май 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню AC/DC
23 апр 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют песню Боба Марли
17 апр 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют VAN HALEN
10 апр 2020 :
SAMMY HAGAR допускает, что летний тур может быть отложен
8 апр 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE исполняют THE WHO
6 апр 2020 :
SAMMY HAGAR почтил память Билла Уизерса
29 мар 2020 :
SAMMY HAGAR & CIRCLE записали песню в рамках 'Lockdown Challenge'
27 мар 2020 :
SAMMY HAGAR об эпидемии коронавируса
13 мар 2020 :
SAMMY HAGAR & THE CIRCLE отменили концерты в Южной Америке
11 мар 2020 :
SAMMY HAGAR исполняет тему NEIL DIAMOND
26 ноя 2019 :
SAMMY HAGAR собирается в большой тур с THE CIRCLE
25 ноя 2019 :
SAMMY HAGAR исполняет VAN HALEN
16 окт 2019 :
SAMMY HAGAR представил короткометражку
14 окт 2019 :
SAMMY HAGAR и JERRY CANTRELL исполняют ALICE IN CHAINS, MONTROSE
24 сен 2019 :
SAMMY HAGAR продает El Camino
26 авг 2019 :
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
8 июл 2019 :
SAMMY HAGAR считает, что DAVID LEE ROTH «отказывается признавать», что VAN HALEN времён HAGAR'a были «более успешными»
19 июн 2019 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
3 июн 2019 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
30 май 2019 :
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
27 май 2019 :
VINCE NEIL и SAMMY HAGAR исполнили кавер MONTROSE
20 май 2019 :
SAMMY HAGAR, NANCY WILSON, MICHAEL ANTHONY, JOE SATRIANI исполнили композицию PINK FLOYD
9 май 2019 :
Видео с выступления SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
6 май 2019 :
Новая песня SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
23 апр 2019 :
Видео из тура SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
10 апр 2019 :
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
21 фев 2019 :
Новое видео SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
28 янв 2019 :
Фрагмент нового трека SAMMY HAGAR And THE CIRCLE
25 янв 2019 :
SLASH, SAMMY HAGAR, JOE SATRIANI на альбоме DON FELDER
23 авг 2018 :
SAMMY HAGAR в новом полицейском видео
3 апр 2018 :
Фрагмент концертного фильма SAMMY HAGAR
2 мар 2018 :
SAMMY HAGAR продал дом
7 ноя 2017 :
SAMMY HAGAR продает виллу
26 июл 2017 :
Удаленные сцены из программы SAMMY HAGAR + VINCE NEIL
12 апр 2017 :
Новое видео SAMMY HAGAR
16 ноя 2016 :
Новый трек SAMMY HAGAR
18 окт 2016 :
SAMMY HAGAR исполняет VAN HALEN
12 окт 2016 :
SAMMY HAGAR исполняет THE BEATLES
11 окт 2016 :
SAMMY HAGAR о выборах
8 сен 2016 :
Видео с выступления THE CIRCLE
31 авг 2016 :
Видео с выступления THE CIRCLE
5 апр 2016 :
SAMMY HAGAR помог гавайской школе
26 ноя 2015 :
Трейлер нового DVD SAMMY HAGAR
29 окт 2015 :
SAMMY HAGAR выступил в перерыве футбольного матча
25 авг 2015 :
SAMMY HAGAR наконец-то получил свой Феррари
22 июн 2015 :
SAMMY HAGAR — EDDIE VAN HALEN'у: «Да пошёл ты. Ты врун»
19 апр 2015 :
SAMMY HAGAR все еще ждет свою феррари
3 апр 2015 :
Новый концертный трек THE CIRCLE
31 мар 2015 :
Новый концертный трек THE CIRCLE
16 мар 2015 :
SAMMY HAGAR, MICHAEL ANTHONY, JASON BONHAM выпустят концерт
30 янв 2015 :
SAMMY HAGAR запускает радиошоу
25 окт 2014 :
Фрагмент кавер-версии THE BEATLES от SAMMY HAGAR
24 окт 2014 :
Вокалист NICKELBACK исполнил песни LED ZEPPELIN, CHICKENFOOT вместе с SAMMY HAGAR
14 окт 2014 :
По словам SAMMY HAGAR'a, его версия "Dreams" звучит лучше оригинала VAN HALEN
2 окт 2014 :
Новый релиз SAMMY HAGAR выйдет в октябре
1 июн 2014 :
SAMMY HAGAR в акустике
29 апр 2014 :
SAMMY HAGAR и MICK JONES работают над новыми песнями
12 мар 2014 :
Новое видео SAMMY HAGAR
25 сен 2013 :
Новая песня SAMMY HAGAR
14 авг 2013 :
SAMMY HAGAR хотел привлечь JAMES'a HETFIELD'a для работы над альбомом "Friends"
6 авг 2013 :
Новое видео SAMMY HAGAR
11 июл 2013 :
Обложка и трек-лист нового альбома SAMMY HAGAR
6 мар 2013 :
SAMMY HAGAR записывает новую музыку с бывшими участниками MONTROSE
31 окт 2012 :
Бар SAMMY HAGAR'a разрушен ураганом Сэнди
2 сен 2012 :
DAVID COVERDALE присоединился ка сцене к SAMMY HAGAR
6 мар 2003 :
Треклист нового SAMMY HAGAR
сегодня
SAMMY HAGAR не особо доволен своим выступлением на Back To The Begining
SAMMY HAGAR в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил свое выступлением в рамках "Back To The Beginning":
«Это мероприятие было потрясающим. Должен сказать, что было немало волшебных моментов. И, конечно, выступление Оззи было волшебным. BLACK SABBATH — Боже мой, это было просто волшебство. Но Yungblud — плохой мальчик. Он — настоящий мужчина. Этот парень станет следующей большой суперзвездой, если уже не стал. Он чертовски крут, он — реинкарнация Mick Jagger и Фредди Меркьюри. Он был хорош. Я был потрясён его выступлением. И ещё один человек, который действительно впечатлил меня, — Nuno Bettencourt. Nuno Bettencourt играл почти со всеми, и он был просто невероятен. Каждую песню, которую он сыграл, он исполнял на полную. Tom тоже много играл, и он хорош, но он другой тип музыканта. У Tom'a свой уникальный стиль, а Nuno адаптировался к стилю каждого. И да, это было прекрасно. И Billy Corgan из THE SMASHING PUMPKINS был великолепен. Когда он сыграл "Breaking The Law" JUDAS PRIEST, это было круто. [Смеётся]. Не знаю почему, но это было действительно очень круто. Это было прекрасное событие.
Для меня это были самые яркие моменты, потому что они были неожиданными. Я люблю Billy, но я не знал, что он такой исполнитель, и он был лидером этой группы и просто сражал всех наповал. А ещё там были крутые барабанщики. О Боже. Барабанная дуэль между Chad [Smith], Danny Carey и Travis Barker — просто вау. Эти три парня умеют играть. И это было просто невероятное событие. Никто не выставлял себя напоказ. Никто не пытался затмить кого-то на сцене. Всё было просто отлично».
Sammy заявил, что он был недоволен своим собственным исполнением «Flying High Again», несмотря на то, что у него было несколько недель, чтобы подготовиться к шоу:
«Я был очень разочарован в себе, потому что думал, что выучил "Flying High Again". Я подумал: "Я никогда не использую телесуфлёры". И я решил: "Я не буду использовать телесуфлёр". А мне сказали: "Мы всё равно поставим его на всякий случай". Я сказал: "Нет, сами смотрите туда". Я думал, что запомнил всё. Перед выходом на сцену меня отвлекли несколько человек. Я стоял сбоку сцены, ждал, пока поменяют декорации после программы барабанщиков. Я разговаривал с людьми. Вдруг я услышал, как объявили мой выход, а я находился в 50 метрах от сцены. И моя жена Кари сказала: "О Боже. Они только что объявили тебя". А я такой: "О чёрт". Я выбежал на сцену и стал ходить кругами. Песня уже началась, а я говорю: "Эй". А потом я вышел на рампу и сказал: "Чёрт возьми". Я всё пропустил. И я побежал назад, стал искать чёртов телесуфлёр. И, конечно, слова двигались быстрее, чем я их пел. Но после этого я собрался. Но если и есть момент, когда твои интимные части тела сжимаются перед аудиторией, то это как раз тот случай. И я стал задыхаться. Sammy Hagar — профессионал. Он стал задыхаться, этот ушлёпок. Так или иначе, "Rock Candy" была великолепна. "Flying High Again" тоже была великолепна, после того как мы её стали исполнять. И группа сыграла вступление задом наперёд, так что это было ещё более безумно.
Для меня было честью, что меня пригласили на это шоу. И все были там ради Оззи и BLACK SABBATH. Они были там по правильным причинам. И я знаю, что все, кого не пригласили на это шоу, злятся. У меня есть пара друзей, которые жаловались: "Чувак, меня не пригласили". А я ответил: "Слушай, это от меня не зависело". Мне позвонил Tom Morello, и я согласился».
На вопрос ведущего, хорошо ли он знал Оззи и имел ли возможность поговорить с вокалистом BLACK SABBATH на «Back To The Beginning», Hagar ответил:
«Нет, я не особо его знал, но мы часто общались. Если мы сталкивались друг с другом на церемониях награждения и тому подобных мероприятиях, то всегда обнимались и специально подходили, чтобы поздороваться. Но нет, я не был так дружен с Оззи, как с некоторыми другими ребятами. Но да, я поговорил с ним на Villa Park. Когда все фотографировались за день до мероприятия, я подошёл к нему, взял его за руку и сказал, как сильно я его люблю. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Спасибо, приятель, что пришёл". Таким был наш разговор. Все пытались пообщаться с ним, поэтому я оставил его в покое. Я просто должен был взять его за руку и поцеловать кольцо, потому что он был там».
Sammy также похвалил Осборна за то, что он смог выдержать до конца шоу и выступил как со своей сольной группой, так и с BLACK SABBATH, хотя Оззи явно не был в лучшей форме:
«То, что он это сделал, и я скажу это ещё раз, и я буду говорить это до конца своих дней, это доказывает, что он настоящий рокер. Это преданная своему делу рок-звезда. Это человек, преданный своим фанатам. Это человек, который отдал всё, потому что он был при смepти, и всё равно сделал это. Я бы отменил шоу, если бы простудился. Понимаете, о чём я? Просто вау. Невероятно. Он высоко поднял планку. Никто никогда не превзойдёт его наследие, если только не выйдет на сцену. Это единственный способ превзойти то, что он сделал. Он был болен, и он справился. Он поздоровался со всеми. Он сфотографировался со всеми, провёл саундчек, фотосессию, репетиции, а потом выступил на этом чёртовом концерте, хотя никто не думал, что он сможет это сделать. Все мы, за неделю или две до этого, тихо говорили: "Вряд ли это произойдёт". Я разговаривал с другими музыкантами, которые участвовали в шоу. Они спрашивали: "Ты думаешь, Оззи справится?" Я ответил: "Не знаю, чувак. Чёрт, надеюсь, что да. Но я не знаю".
А теперь о мрачном: все, кто знает Оззи и знает его мрачную историю, и он всегда был культовой фигурой, мы все думали: "Он выйдет на сцену. Он планирует это. Он планирует свою собственную кончину". Клянусь. Не люблю говорить о мрачных вещах, но я подумал, что если кто-то и сделает что-то подобное, то это будет Оззи Осборн. И он сделал это. А потом прожил ещё пару недель. Да благословит его Бог».
Sammy также рассказал о том, что он почувствовал, когда услышал новость о об уходе Оззи из жизни 22 июля — через пару недель после «Back To The Beginning»:
«Тот факт, что я не был так близок с Оззи, — мы не были близкими друзьями, у нас не было номеров телефонов друг друга, но это действительно повлияло на меня. Мне было очень больно, потому что я был на том последнем концерте. И это было трогательно. Я должен об этом сказать. В этом бизнесе каждый раз, когда кто-то уходит из жизни, ты это чувствуешь, но в некоторых случаях это особо тяжело. И после кончины Оззи мне было тяжелее, чем я думал».
