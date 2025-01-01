сегодня



SAMMY HAGAR не особо доволен своим выступлением на Back To The Begining



SAMMY HAGAR в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил свое выступлением в рамках "Back To The Beginning":



«Это мероприятие было потрясающим. Должен сказать, что было немало волшебных моментов. И, конечно, выступление Оззи было волшебным. BLACK SABBATH — Боже мой, это было просто волшебство. Но Yungblud — плохой мальчик. Он — настоящий мужчина. Этот парень станет следующей большой суперзвездой, если уже не стал. Он чертовски крут, он — реинкарнация Mick Jagger и Фредди Меркьюри. Он был хорош. Я был потрясён его выступлением. И ещё один человек, который действительно впечатлил меня, — Nuno Bettencourt. Nuno Bettencourt играл почти со всеми, и он был просто невероятен. Каждую песню, которую он сыграл, он исполнял на полную. Tom тоже много играл, и он хорош, но он другой тип музыканта. У Tom'a свой уникальный стиль, а Nuno адаптировался к стилю каждого. И да, это было прекрасно. И Billy Corgan из THE SMASHING PUMPKINS был великолепен. Когда он сыграл "Breaking The Law" JUDAS PRIEST, это было круто. [Смеётся]. Не знаю почему, но это было действительно очень круто. Это было прекрасное событие.



Для меня это были самые яркие моменты, потому что они были неожиданными. Я люблю Billy, но я не знал, что он такой исполнитель, и он был лидером этой группы и просто сражал всех наповал. А ещё там были крутые барабанщики. О Боже. Барабанная дуэль между Chad [Smith], Danny Carey и Travis Barker — просто вау. Эти три парня умеют играть. И это было просто невероятное событие. Никто не выставлял себя напоказ. Никто не пытался затмить кого-то на сцене. Всё было просто отлично».



Sammy заявил, что он был недоволен своим собственным исполнением «Flying High Again», несмотря на то, что у него было несколько недель, чтобы подготовиться к шоу:



«Я был очень разочарован в себе, потому что думал, что выучил "Flying High Again". Я подумал: "Я никогда не использую телесуфлёры". И я решил: "Я не буду использовать телесуфлёр". А мне сказали: "Мы всё равно поставим его на всякий случай". Я сказал: "Нет, сами смотрите туда". Я думал, что запомнил всё. Перед выходом на сцену меня отвлекли несколько человек. Я стоял сбоку сцены, ждал, пока поменяют декорации после программы барабанщиков. Я разговаривал с людьми. Вдруг я услышал, как объявили мой выход, а я находился в 50 метрах от сцены. И моя жена Кари сказала: "О Боже. Они только что объявили тебя". А я такой: "О чёрт". Я выбежал на сцену и стал ходить кругами. Песня уже началась, а я говорю: "Эй". А потом я вышел на рампу и сказал: "Чёрт возьми". Я всё пропустил. И я побежал назад, стал искать чёртов телесуфлёр. И, конечно, слова двигались быстрее, чем я их пел. Но после этого я собрался. Но если и есть момент, когда твои интимные части тела сжимаются перед аудиторией, то это как раз тот случай. И я стал задыхаться. Sammy Hagar — профессионал. Он стал задыхаться, этот ушлёпок. Так или иначе, "Rock Candy" была великолепна. "Flying High Again" тоже была великолепна, после того как мы её стали исполнять. И группа сыграла вступление задом наперёд, так что это было ещё более безумно.



Для меня было честью, что меня пригласили на это шоу. И все были там ради Оззи и BLACK SABBATH. Они были там по правильным причинам. И я знаю, что все, кого не пригласили на это шоу, злятся. У меня есть пара друзей, которые жаловались: "Чувак, меня не пригласили". А я ответил: "Слушай, это от меня не зависело". Мне позвонил Tom Morello, и я согласился».



На вопрос ведущего, хорошо ли он знал Оззи и имел ли возможность поговорить с вокалистом BLACK SABBATH на «Back To The Beginning», Hagar ответил:



«Нет, я не особо его знал, но мы часто общались. Если мы сталкивались друг с другом на церемониях награждения и тому подобных мероприятиях, то всегда обнимались и специально подходили, чтобы поздороваться. Но нет, я не был так дружен с Оззи, как с некоторыми другими ребятами. Но да, я поговорил с ним на Villa Park. Когда все фотографировались за день до мероприятия, я подошёл к нему, взял его за руку и сказал, как сильно я его люблю. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Спасибо, приятель, что пришёл". Таким был наш разговор. Все пытались пообщаться с ним, поэтому я оставил его в покое. Я просто должен был взять его за руку и поцеловать кольцо, потому что он был там».



Sammy также похвалил Осборна за то, что он смог выдержать до конца шоу и выступил как со своей сольной группой, так и с BLACK SABBATH, хотя Оззи явно не был в лучшей форме:



«То, что он это сделал, и я скажу это ещё раз, и я буду говорить это до конца своих дней, это доказывает, что он настоящий рокер. Это преданная своему делу рок-звезда. Это человек, преданный своим фанатам. Это человек, который отдал всё, потому что он был при смepти, и всё равно сделал это. Я бы отменил шоу, если бы простудился. Понимаете, о чём я? Просто вау. Невероятно. Он высоко поднял планку. Никто никогда не превзойдёт его наследие, если только не выйдет на сцену. Это единственный способ превзойти то, что он сделал. Он был болен, и он справился. Он поздоровался со всеми. Он сфотографировался со всеми, провёл саундчек, фотосессию, репетиции, а потом выступил на этом чёртовом концерте, хотя никто не думал, что он сможет это сделать. Все мы, за неделю или две до этого, тихо говорили: "Вряд ли это произойдёт". Я разговаривал с другими музыкантами, которые участвовали в шоу. Они спрашивали: "Ты думаешь, Оззи справится?" Я ответил: "Не знаю, чувак. Чёрт, надеюсь, что да. Но я не знаю".



А теперь о мрачном: все, кто знает Оззи и знает его мрачную историю, и он всегда был культовой фигурой, мы все думали: "Он выйдет на сцену. Он планирует это. Он планирует свою собственную кончину". Клянусь. Не люблю говорить о мрачных вещах, но я подумал, что если кто-то и сделает что-то подобное, то это будет Оззи Осборн. И он сделал это. А потом прожил ещё пару недель. Да благословит его Бог».



Sammy также рассказал о том, что он почувствовал, когда услышал новость о об уходе Оззи из жизни 22 июля — через пару недель после «Back To The Beginning»:



«Тот факт, что я не был так близок с Оззи, — мы не были близкими друзьями, у нас не было номеров телефонов друг друга, но это действительно повлияло на меня. Мне было очень больно, потому что я был на том последнем концерте. И это было трогательно. Я должен об этом сказать. В этом бизнесе каждый раз, когда кто-то уходит из жизни, ты это чувствуешь, но в некоторых случаях это особо тяжело. И после кончины Оззи мне было тяжелее, чем я думал».







