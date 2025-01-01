Arts
Papa Roach

18 сен 2025 : 		 PAPA ROACH и CARRIE UNDERWOOD получили золото

17 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления PAPA ROACH

10 сен 2025 : 		 Концертное видео PAPA ROACH & Carrie Underwood

17 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

4 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

24 июн 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

19 июн 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»

13 июн 2025 : 		 Гостям на новом PAPA ROACH быть!

27 май 2025 : 		 Акустическое видео PAPA ROACH

26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню
PAPA ROACH и CARRIE UNDERWOOD получили золото



PAPA ROACH и CARRIE UNDERWOOD получили от RIAA (Recording Industry Association Of America) золотую пластинку за их композицию "Leave A Light On (Talk Away The Dark)".




просмотров: 48

