Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 22
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 22
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
Atreyu

21 сен 2025 : 		 Новая песня ATREYU

26 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек ATREYU

10 июл 2025 : 		 У ATREYU есть десять песен

4 июн 2025 : 		 Вокалист ATREYU обсудил перемены в составе

25 дек 2024 : 		 Вокалист ATREYU: «Рад, что уехал из Калифорнии»

17 дек 2024 : 		 Вокалист ATREYU: «Что-то новое от нас будет в 26»

1 дек 2024 : 		 Басист ATREYU: «Сложнее всего далось шоу с IRON MAIDEN»

7 окт 2024 : 		 Гитарист ATREYU выбирает правильный альбом METALLICA

28 сен 2024 : 		 Кавер-версия TOM PETTY от ATREYU

3 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза ATREYU

21 июл 2024 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от ATREYU

14 июн 2024 : 		 Новое видео ATREYU

12 июн 2024 : 		 Вокалист ATREYU о юбилейных концертах

19 май 2024 : 		 ATREYU целиком исполнят "The Curse"

12 май 2024 : 		 Новое видео ATREYU

27 дек 2023 : 		 Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Германии»

10 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

2 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

4 ноя 2023 : 		 Новое видео ATREYU

7 окт 2023 : 		 ATREYU выпустят ЕР осенью, а альбом зимой

11 сен 2023 : 		 Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР

19 авг 2023 : 		 Новое видео ATREYU

29 июл 2023 : 		 Вокалист ATREYU: «Сейчас синглы предпочтительнее»

8 июл 2023 : 		 Новый ЕР ATREYU выйдет летом

23 апр 2023 : 		 Новое видео ATREYU

17 мар 2023 : 		 Новое видео ATREYU
Новая песня ATREYU



"Dead", новая песня группы ATREYU, доступна для прослушивания ниже.




просмотров: 79

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом