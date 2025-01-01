Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 73
*Умер вокалист AT THE GATES 26
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
*Новое видео TESTAMENT 73
*Умер вокалист AT THE GATES 26
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
18 сен 2025

STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE JOE PERRY PROJECT



STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE JOE PERRY PROJECT в рамках выступления 17 сентября в Hollywood Bowl:

01. Let The Music Do The Talking
02. East Coast, West Coast
03. Twice As Hard (THE BLACK CROWES song)
04. Combination (AEROSMITH song)
05. Vasoline (STONE TEMPLE PILOTS song)
06. Mama Kin (AEROSMITH cover) (with Slash)
07. Get It Up (AEROSMITH song)
08. Last Child (AEROSMITH song)
09. Chip Away The Stone (Richard Supa cover)
10. Walk This Way (AEROSMITH song) (with Steven Tyler)
11. The Train Kept A-Rollin' (Tiny Bradshaw cover) (with Steven Tyler)




просмотров: 105

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
