STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE JOE PERRY PROJECT
STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE JOE PERRY PROJECT в рамках выступления 17 сентября в Hollywood Bowl:
01. Let The Music Do The Talking
02. East Coast, West Coast
03. Twice As Hard (THE BLACK CROWES song)
04. Combination (AEROSMITH song)
05. Vasoline (STONE TEMPLE PILOTS song)
06. Mama Kin (AEROSMITH cover) (with Slash)
07. Get It Up (AEROSMITH song)
08. Last Child (AEROSMITH song)
09. Chip Away The Stone (Richard Supa cover)
10. Walk This Way (AEROSMITH song) (with Steven Tyler)
11. The Train Kept A-Rollin' (Tiny Bradshaw cover) (with Steven Tyler)
