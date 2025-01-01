Arts
*Новое видео TESTAMENT 77
*Умер вокалист AT THE GATES 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Outlaw

19 сен 2025 : 		 Новое видео OUTLAW

1 мар 2023 : 		 Новое видео OUTLAW
Новое видео OUTLAW



Those Who Breathe Fire feat. Georgios of Dödsrit, новое видео OUTLAW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на 31 октября.




просмотров: 28

