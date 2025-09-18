18 сен 2025



Новое видео WARRANT



“Scream For Metal”, новое видео WARRANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Speed Of Metal", релиз которого намечен на 10.10.2025 на Massacre Records:



“Blood Moon Prelude”

“Cut Into Pieces”

“Demons”

“Falling Down”

“Windy City”

“Cry Out”

“Salvation”

“Regain The Fire”

“It’s Up To You”

“Scream For Metal”







