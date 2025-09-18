Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 73
*Умер вокалист AT THE GATES 26
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 73
*Умер вокалист AT THE GATES 26
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
[= ||| все новости группы



*

Warrant

*
| - |

|||| 18 сен 2025

Новое видео WARRANT



zoom
“Scream For Metal”, новое видео WARRANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Speed Of Metal", релиз которого намечен на 10.10.2025 на Massacre Records:

“Blood Moon Prelude”
“Cut Into Pieces”
“Demons”
“Falling Down”
“Windy City”
“Cry Out”
“Salvation”
“Regain The Fire”
“It’s Up To You”
“Scream For Metal”




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 сен 2025
Red One
Я думал, эта та группа, которая Sweet My Chery Pie ахаха
Нормально так кринжа навалили
просмотров: 112

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом