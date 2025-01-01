Arts
Новости
Новое видео TESTAMENT
Умер вокалист AT THE GATES
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
Новое видео TESTAMENT
Умер вокалист AT THE GATES
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025
Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания
DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом
Vader

23 сен 2025 : 		 VADER обещают что-то необычное

30 май 2025 : 		 Новый ЕР VADER доступен для прослушивания

16 апр 2025 : 		 Новое видео VADER

26 янв 2025 : 		 Переиздание VADER выйдет весной

8 янв 2025 : 		 VADER выпустят ЕР весной и запишут альбом

29 июн 2022 : 		 Drum-cam от VADER

29 мар 2022 : 		 VADER сменили барабанщика

14 янв 2022 : 		 VADER — о планах на 2022 год

5 окт 2021 : 		 Концертный релиз VADER выйдет осенью

2 авг 2021 : 		 Новое видео VADER

4 июл 2021 : 		 Переиздание VADER выйдет летом

21 май 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

4 май 2020 : 		 Новое видео VADER

24 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома VADER

17 апр 2020 : 		 Обучающее видео от VADER

3 апр 2020 : 		 Новое видео VADER

10 мар 2020 : 		 Новый альбом VADER выйдет весной

28 янв 2020 : 		 Видео с текстом от VADER

1 июн 2019 : 		 Видео с текстом на кавер JUDAS PRIEST от VADER

26 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VADER

30 мар 2019 : 		 Новый ЕР VADER выйдет в весной

13 мар 2019 : 		 VADER записали кавер-версию JUDAS PRIEST

15 фев 2019 : 		 VADER выпустят EP

20 июн 2017 : 		 Видео полного выступления VADER

29 дек 2016 : 		 VADER готовят сюрпризы

1 ноя 2016 : 		 Новая песня VADER
|||| сегодня

VADER обещают что-то необычное



Peter Wiwczarek опубликовал следующее сообщение:

«VADERMANIAX!!! Мы завершили летний концертный сезон тремя концертами в последние выходные августа. Спасибо вам всем огромное за чудесные моменты, за полное сумасшествие и мощную музыку, за организацию и отличную атмосферу во всех поездках в летнем сезоне 2025!

Кроме того, это были последние концерты в 2025 году в Польше и Европе. В ближайших планах — тур Carnival of Death по США и Канаде в октябре.

Поскольку мы и Massive Music по–прежнему получаем запросы о проведении дополнительных концертов в Польше, мы постараемся организовать еще один уик-энд в декабре этого года. Я надеюсь, что в 2026 году мы будем чаще видеться на "the common crazy" в нашей стране. Это будет 20-я годовщина выхода альбома Impressions In Blood. Мы также хотели бы напомнить вам о расширенной версии "Kingdom" (скоро ожидайте новое издание этого альбома). Есть также планы на что-то особенное, чего мы раньше не делали... но давайте дождемся подробностей. Новый альбом Vader определенно будет записан в следующем году, но давайте скорее рассчитывать на его выход в начале 2027 года».




просмотров: 224

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
