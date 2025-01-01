сегодня



VADER обещают что-то необычное



Peter Wiwczarek опубликовал следующее сообщение:



«VADERMANIAX!!! Мы завершили летний концертный сезон тремя концертами в последние выходные августа. Спасибо вам всем огромное за чудесные моменты, за полное сумасшествие и мощную музыку, за организацию и отличную атмосферу во всех поездках в летнем сезоне 2025!



Кроме того, это были последние концерты в 2025 году в Польше и Европе. В ближайших планах — тур Carnival of Death по США и Канаде в октябре.



Поскольку мы и Massive Music по–прежнему получаем запросы о проведении дополнительных концертов в Польше, мы постараемся организовать еще один уик-энд в декабре этого года. Я надеюсь, что в 2026 году мы будем чаще видеться на "the common crazy" в нашей стране. Это будет 20-я годовщина выхода альбома Impressions In Blood. Мы также хотели бы напомнить вам о расширенной версии "Kingdom" (скоро ожидайте новое издание этого альбома). Есть также планы на что-то особенное, чего мы раньше не делали... но давайте дождемся подробностей. Новый альбом Vader определенно будет записан в следующем году, но давайте скорее рассчитывать на его выход в начале 2027 года». http://www.vader.pl







