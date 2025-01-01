Кавер-версия BAD COMPANY от BLACKBERRY SMOKE

24 октября на Primary Wave Music состоится релиз первого трибьют-альбома BAD COMPANY "Can't Get Enough: A Tribute To Bad Company":
01. Ready For Love - HARDY
02. Shooting Star - HALESTORM (feat. Paul Rodgers)
03. Feel Like Makin' Love - SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS
04. Run With The Pack - BLACKBERRY SMOKE (feat. Paul Rodgers and Brann Dailor)
05. Rock 'N' Roll Fantasy - THE STRUTS
06. Bad Company - CHARLEY CROCKETT
07. Rock Steady - DIRTY HONEY
08. Burnin' Sky - BLACK STONE CHERRY
09. Seagull - Joe Elliott and Phil Collen of DEF LEPPARD (feat. Paul Rodgers and Simon Kirke)
10. All Right Now - THE PRETTY RECKLESS
