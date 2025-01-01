Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 69
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Bad Company

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMPANY от BLACKBERRY SMOKE

26 авг 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о ЗСРнР

30 июл 2025 : 		 SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибьюте BAD COMPANY

8 июл 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о гитаристе группы

23 июн 2025 : 		 Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE

28 апр 2025 : 		 Участники BAD COMPANY о включении в ЗСРнР

28 апр 2025 : 		 BAD COMPANY и SOUNDGARDEN введут в Зал Славы Рок-н-Ролла

26 апр 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Источник сказал мне, что нас возьмут в ЗСРнР»

9 мар 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Удивлен, что нас номинировали в ЗСРнР»

21 фев 2025 : 		 Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью

3 дек 2023 : 		 SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР

30 июн 2020 : 		 Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи

8 май 2020 : 		 Умер бывший вокалист BAD COMPANY

20 фев 2019 : 		 REX BROWN исполняет BAD COMPANY

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BAD COMPANY

29 апр 2017 : 		 Редкая песня от BAD COMPANY

30 мар 2017 : 		 Переиздания BAD COMPANY выйдут в мае

11 фев 2017 : 		 Новый альбом барабанщика BAD COMPANY доступен для прослушивания

19 ноя 2016 : 		 Барабанщик BAD COMPANY выпускает альбом

7 ноя 2016 : 		 Гитарист BAD COMPANY восстанавливается после приступа

17 окт 2016 : 		 Видео с выступления BAD COMPANY

4 май 2016 : 		 Трейлер концертного релиза BAD COMPANY

6 мар 2016 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в апреле

25 фев 2015 : 		 Редкие треки выйдут на переизданиях первых альбомов BAD COMPANY

18 июн 2013 : 		 BAD COMPANY в The Tonight Show With Jay Leno

16 июн 2011 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в июне
Кавер-версия BAD COMPANY от BLACKBERRY SMOKE



24 октября на Primary Wave Music состоится релиз первого трибьют-альбома BAD COMPANY "Can't Get Enough: A Tribute To Bad Company":

01. Ready For Love - HARDY
02. Shooting Star - HALESTORM (feat. Paul Rodgers)
03. Feel Like Makin' Love - SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS
04. Run With The Pack - BLACKBERRY SMOKE (feat. Paul Rodgers and Brann Dailor)
05. Rock 'N' Roll Fantasy - THE STRUTS
06. Bad Company - CHARLEY CROCKETT
07. Rock Steady - DIRTY HONEY
08. Burnin' Sky - BLACK STONE CHERRY
09. Seagull - Joe Elliott and Phil Collen of DEF LEPPARD (feat. Paul Rodgers and Simon Kirke)
10. All Right Now - THE PRETTY RECKLESS




просмотров: 36

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
