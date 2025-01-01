Arts
25 сен 2025 : 		 Видео с текстом от BUCKCHERRY

9 июл 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 июл 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Мне не по нраву пустышки»

14 июн 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

11 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «В наших песнях всегда есть место AC/DC»

5 июн 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Нас не особо затронуло повышение цен на билеты»

20 май 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY: «Мы были одной из последних, если не последней рок-н-ролльной группой, которая получила двойную платину»

18 май 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Медитация — сила!»

13 май 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 апр 2025 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

19 мар 2025 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2025 : 		 Гитарист BUCKCHERRY о работе над альбомом

25 фев 2025 : 		 Вокалист BUCKCHERRY о новых группах: «Если у вас есть мелодия, вы найдете аудиторию»

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BUCKCHERRY выйдет летом

6 дек 2024 : 		 BUCKCHERRY завершили работу над альбомом

20 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY готовят десять песен

18 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают новую музыку весной

12 ноя 2024 : 		 Юбилейная версия альбома BUCKCHERRY выйдет зимой

6 ноя 2024 : 		 BUCKCHERRY приступили к записи

6 авг 2024 : 		 BUCKCHERRY обещают альбом до лета

29 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Возраст ощущаю, но он не давит»

22 июл 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Ребята из AC/DC оказались простыми и крутыми!»

22 апр 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я люблю SLIPKNOT!»

5 апр 2024 : 		 BUCKCHERRY отмечают 25-летие дебютного альбома

1 фев 2024 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «На маленьких площадках играть сложнее»

28 ноя 2023 : 		 Так мёртв ли рок? Отвечает вокалист BUCKCHERRY
Видео с текстом от BUCKCHERRY



Hello Goodbye, новое видео группы BUCKCHERRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Roar Like Thunder", выпущенного 13 июня:

01. Roar Like Thunder
02. When The Sun Goes Down
03. Come On
04. Talking Bout Sex
05. Blackout
06. I Go Boom
07. Set It Free
08. Hello Goodbye
09. Machine Gun
10. Let It Burn




