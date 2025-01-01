сегодня



Видео с текстом от BUCKCHERRY



Hello Goodbye, новое видео группы BUCKCHERRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Roar Like Thunder", выпущенного 13 июня:



01. Roar Like Thunder

02. When The Sun Goes Down

03. Come On

04. Talking Bout Sex

05. Blackout

06. I Go Boom

07. Set It Free

08. Hello Goodbye

09. Machine Gun

10. Let It Burn







+0 -0



просмотров: 75

