JARED JAMES NICHOLS на Frontiers Music Srl



Frontiers Music Srl сообщили о заключении контракта с JARED JAMES NICHOLS, который выпустит свою четвертую работу на новом лейбле:



«Я очень рад сообщить о заключении контракта с Frontiers, я надеюсь на выход на новый уровень благодаря этому лейблу и сотрудничеству, а также моей новой музыке. Они собрали отличную команду настоящих профессионалов, понимающих индустрию рок-н-ролла. Звездная, страстная и крутая команда Frontiers - это предел мечтаний. ВРУБАЙ ПОГРОМЧЕ BLUES POWER!»



Mario de Riso, вице-президент по маркетингу и коммерческим вопросам Frontiers, добавил: «Я рад, что мне удалось привлечь JARED JAMES NICHOLS на наш лейбл. Его видение и талант делают это сотрудничество идеальным, и я с нетерпением жду того, что нас ждет впереди!»





