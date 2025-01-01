Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 82
*Умер вокалист AT THE GATES 32
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 25
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 24
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 23
Jared James Nichols

JARED JAMES NICHOLS на Frontiers Music Srl



Frontiers Music Srl сообщили о заключении контракта с JARED JAMES NICHOLS, который выпустит свою четвертую работу на новом лейбле:

«Я очень рад сообщить о заключении контракта с Frontiers, я надеюсь на выход на новый уровень благодаря этому лейблу и сотрудничеству, а также моей новой музыке. Они собрали отличную команду настоящих профессионалов, понимающих индустрию рок-н-ролла. Звездная, страстная и крутая команда Frontiers - это предел мечтаний. ВРУБАЙ ПОГРОМЧЕ BLUES POWER!»

Mario de Riso, вице-президент по маркетингу и коммерческим вопросам Frontiers, добавил: «Я рад, что мне удалось привлечь JARED JAMES NICHOLS на наш лейбл. Его видение и талант делают это сотрудничество идеальным, и я с нетерпением жду того, что нас ждет впереди!»



просмотров: 58

