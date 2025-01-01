сегодня



SCULFORGE выпустят новый сингл



SCULFORGE опубликовали следующее сообщение:



«Мы готовы вернуться на вечеринку! Будучи экстремально занятыми все лето отдыхом, классными напитками и прочим, а в случае с Chris'ом, еще и ответом на вопрос о том, насколько быстрым нужно быть, чтобы убежать от аллигатора и не пролить "маргариту", нам каким–то образом удалось записать совершенно новую песню.



Мы все знаем, какие сейчас мрачные и неопределенные времена. Но все же – или только потому, – мы написали "Unity Of The Galaxy", зажигательную спид-металлическую гранату, бомбу для подпевания и просто веселый металлический гимн, который бросает вызов моде на озорство!



‘Unity Of The Galaxy" — это больше, чем просто песня; это наша версия надежды на единение, заключенная в 4 минутах для всех нас!



Отметьте в своих календарях дату 3 октября и расскажите о ней всем!» https://sculforge.bandcamp.com/





