Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео TESTAMENT 70
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео TESTAMENT 70
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
[= ||| все новости группы



*

Sculforge

*
| - |

|||| сегодня

SCULFORGE выпустят новый сингл



zoom
SCULFORGE опубликовали следующее сообщение:

«Мы готовы вернуться на вечеринку! Будучи экстремально занятыми все лето отдыхом, классными напитками и прочим, а в случае с Chris'ом, еще и ответом на вопрос о том, насколько быстрым нужно быть, чтобы убежать от аллигатора и не пролить "маргариту", нам каким–то образом удалось записать совершенно новую песню.

Мы все знаем, какие сейчас мрачные и неопределенные времена. Но все же – или только потому, – мы написали "Unity Of The Galaxy", зажигательную спид-металлическую гранату, бомбу для подпевания и просто веселый металлический гимн, который бросает вызов моде на озорство!

‘Unity Of The Galaxy" — это больше, чем просто песня; это наша версия надежды на единение, заключенная в 4 минутах для всех нас!

Отметьте в своих календарях дату 3 октября и расскажите о ней всем!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 42

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом