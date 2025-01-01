сегодня



Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell



Be Yourself feat. Joe Satriani, новое видео проекта KING ULTRAMEGA, доступно ниже.



«"'Be Yourself' была, безусловно, самой сложной песней для переосмысления. На финальной записи (нашей версии) много слоев, много тонких хитросплетений, плюс кто, черт возьми, в здравом уме превратит совершенно потрясающую песню AUDIOSLAVE с самым потрясающим вокалом в гребаный переоформленный инструментал?» — рассказывает басист Mark Menghi.



Состав:



Joe Satriani | guitars

Mark Menghi | bass

Kenny Aronoff | drums http://www.chriscornell.com/











