*

Chris Cornell

*



18 сен 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell

19 июл 2025 : 		 Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell

22 ноя 2024 : 		 Дочка Криса Корнелла выпустила сингл

17 ноя 2024 : 		 Дочка Криса Корнелла выпускает сингл

23 июл 2024 : 		 CHRIS CORNELL исполняет The Rolling Stones

23 апр 2023 : 		 Новая статуэтка CHRIS CORNELL

18 дек 2021 : 		 Дочка Криса Корнелла исполнила песню Принса

17 июн 2021 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN и вдова Криса Корнелла достигли соглашения

13 май 2021 : 		 Вдова Криса Корнелла и врач, выписывавший лекарства её мужу, достигли мирового соглашения

2 фев 2021 : 		 Вики Корнелл — о новой музыке Криса

24 дек 2020 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от Криса Корнелла

16 дек 2020 : 		 Вышел новый альбом Криса Корнелла

5 ноя 2020 : 		 EDDIE VEDDER — о Крисе Корнелле

2 окт 2020 : 		 Крис Корнелл вновь первый

24 сен 2020 : 		 Нереализованный трек Криса Корнелла

3 сен 2020 : 		 Вики Корнелл — об акте вандализма над статуей мужа

1 сен 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле не был одобрен семьёй

30 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и ALAIN JOHANNES исполнили песню CHRIS CORNELL

25 авг 2020 : 		 Фильм о Крисе Корнелле начнут снимать осенью

25 авг 2020 : 		 Вандалы осквернили статую Криса Корнелла в Сиэтле

22 июл 2020 : 		 Биография Криса Корнелла выйдет летом

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия GUNS N' ROSES от Криса Корнелла

21 апр 2020 : 		 TONI CORNELL исполняет TEMPLE OF THE DOG

10 дек 2019 : 		 Вдова Криса Корнелла подала в суд с требованием выплаты роялти и предоставления прав на невыпущенные записи

21 сен 2019 : 		 Новая песня дочки Криса Корнелла

4 мар 2019 : 		 DAVE GROHL, ROBERT TRUJILLO, TOM MORELLO и BRAD WILK исполняют кавер-версию AUDIOSLAVE
Новое видео KING ULTRAMEGA - A Tribute To Chris Cornell



zoom
Be Yourself feat. Joe Satriani, новое видео проекта KING ULTRAMEGA, доступно ниже.

«"'Be Yourself' была, безусловно, самой сложной песней для переосмысления. На финальной записи (нашей версии) много слоев, много тонких хитросплетений, плюс кто, черт возьми, в здравом уме превратит совершенно потрясающую песню AUDIOSLAVE с самым потрясающим вокалом в гребаный переоформленный инструментал?» — рассказывает басист Mark Menghi.

Состав:

Joe Satriani | guitars
Mark Menghi | bass
Kenny Aronoff | drums






