Новости
*Новое видео TESTAMENT 70
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Human Fortress

18 сен 2025 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от HUMAN FORTRESS

23 сен 2020 : 		 HUMAN FORTRESS вернулись на Massacre Records

1 дек 2019 : 		 Видео с текстом HUMAN FORTRESS

2 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от HUMAN FORTRESS

22 окт 2019 : 		 Новый альбом HUMAN FORTRESS выйдет зимой

7 апр 2016 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

3 мар 2016 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

10 янв 2016 : 		 Новый альбом HUMAN FORTRESS выйдет в марте

3 фев 2014 : 		 Видео с текстом от HUMAN FORTRESS

18 ноя 2013 : 		 Новое видео HUMAN FORTRESS

1 ноя 2013 : 		 Новая песня HUMAN FORTRESS

1 окт 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HUMAN FORTRESS

13 сен 2013 : 		 Первый альбом HUMAN FORTRESS будет переиздан

28 авг 2013 : 		 Видео из студии HUMAN FORTRESS

22 июл 2013 : 		 HUMAN FORTRESS на AFM RECORDS

7 май 2010 : 		 HUMAN FORTRESS ищут вокалиста

2 мар 2008 : 		 Трек-лист нового альбома HUMAN FORTRESS

15 фев 2008 : 		 Новый альбом HUMAN FORTRESS выйдет в апреле
Новое видео HUMAN FORTRESS



The Abyss Of Our Souls, новое видео HUMAN FORTRESS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Stronghold, релиз которого намечен на 17 октября.




Сообщений нет

просмотров: 109

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
