"Return To Monkey Island", новое видео TRICK OR TREAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ghosted, выход которого состоялся 25 апреля на Scarlet Records:
"Lost In The Haunted House" (intro)
"Craven Road"
"Bloodmoon"
"Ghosted"
"Dance With The Dancing Clown"
"Polybius"
"Evil Dead Never Sleeps"
"Return To Monkey Island"
"Make A Difference"
"The 13th"
"Bitter Dreams"
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет