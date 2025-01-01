Arts
Новости
18 сен 2025 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

7 май 2025 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

14 апр 2025 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от TRICK OR TREAT

20 фев 2025 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

21 янв 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRICK OR TREAT

25 дек 2024 : 		 Новый альбом TRICK OR TREAT выйдет весной

21 дек 2023 : 		 Гитарист SABATON в новом видео TRICK OR TREAT

30 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRICK OR TREAT

10 ноя 2023 : 		 Концертное видео TRICK OR TREAT

24 окт 2023 : 		 Концертный релиз TRICK OR TREAT выйдет зимой

29 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TRICK OR TREAT

1 июн 2022 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

23 мар 2022 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

8 янв 2022 : 		 Новый альбом TRICK OR TREAT выйдет весной

14 май 2021 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

11 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRICK OR TREAT

19 фев 2021 : 		 TRICK OR TREAT готовят компиляцию

28 июн 2016 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

14 июн 2016 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

1 июн 2016 : 		 Новая песня TRICK OR TREAT

17 май 2016 : 		 Видео с текстом от TRICK OR TREAT

3 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRICK OR TREAT

25 фев 2016 : 		 TRICK OR TREAT Signs With FRONTIERS MUSIC SRL

25 июн 2013 : 		 Новое видео TRICK OR TREAT

12 ноя 2012 : 		 Новая песня TRICK OR TREAT
Новое видео TRICK OR TREAT



"Return To Monkey Island", новое видео TRICK OR TREAT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ghosted, выход которого состоялся 25 апреля на Scarlet Records:

"Lost In The Haunted House" (intro)
"Craven Road"
"Bloodmoon"
"Ghosted"
"Dance With The Dancing Clown"
"Polybius"
"Evil Dead Never Sleeps"
"Return To Monkey Island"
"Make A Difference"
"The 13th"
"Bitter Dreams"




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
