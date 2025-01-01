Arts
Новости
DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»



zoom
DAVID ELLEFSON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, готов ли он к воссоединению с Megadeth:

«Да, конечно, готов. Я и представить себе не мог, что не буду в группе сейчас. [Смеётся]. Итак, теперь, когда объявлено о завершении деятельности Megadeth, есть некоторые вещи, которые нам нужно будет обсудить. Можно вспомнить, как это было в последний раз.

Мы не разговаривали с Dave'ом — я не знаю — четыре или пять лет, может, три или четыре года, а потом Shawn Drover связал нас обоих по телефону. Это был разговор длиной примерно в две минуты. Я бросил бас-гитару в машину, проехал через пустыню до Сан-Диего, мы подключились и сыграли "Symphony Of Destruction". Как будто в последний раз мы играли вчера. Звучало потрясающе — как Megadeth. И мы посмотрели друг на друга и подумали: "Почему мы не разговаривали последние пять лет?" Понимаете, о чём я? Это так глупо».

Он утверждает, что их дружба никогда бы не разрушилась, если бы не было воздействия извне:

«Всегда какие-то внешние силы разъединяют нас с ним. Это не зависит то нас. Если бы это зависело от нас с ним, мы бы, наверное, и дальше играли вместе. Но всегда есть внешние влияния, советники и прочая ерунда. И поэтому реальность такова, что когда мы с Дэйвом тусуемся, обычно всё довольно спокойно. Это действительно так.

Но у него теперь своя группа. Я не вхожу в эту группу, и это его группа. Я не собираюсь разваливать его коллектив. Но если бы он позвонил, учитывая, что это была бы дружеская обстановка, а я уверен, что так и было бы, почему бы мне не согласиться? Megadeth была и моей группой. Это тоже дело всей моей жизни».




Like!+0Dislike!-0


просмотров: 187

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
