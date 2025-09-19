Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 77
*Умер вокалист AT THE GATES 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
*

Joe Lynn Turner

*



19 сен 2025 : 		 JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025

21 июл 2025 : 		 JOE LYNN TURNER: «В России мне комфортно»

15 май 2025 : 		 JOE LYNN TURNER и MARCUS NAND исполнили BLUES IMAGE

31 дек 2024 : 		 JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ

1 дек 2024 : 		 JOE LYNN TURNER объединился с MARIA ILIEVA: Видео

19 ноя 2024 : 		 JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ

15 окт 2024 : 		 JOE LYNN TURNER объединился с MARIA ILIEVA

6 авг 2024 : 		 JOE LYNN TURNER в Колумбии

2 май 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я лыс и что с того?»

21 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER надеется выпустить новый альбом в 2025 году

20 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER в Варне

14 сен 2023 : 		 JOE LYNN TURNER выступил с AXAT

13 июн 2023 : 		 JOE LYNN TURNER без парика

29 май 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об участии в RAINBOW: «Я просто выполнял свою работу»

6 мар 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о работе с RITCHIE BLACKMORE'ом: «У меня остались приятные воспоминания о нём»

20 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — об использовании фонограммы: «Я лучше плохо спою на концерте, чем буду использовать фальшивый вокал»

13 фев 2023 : 		 JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»

25 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад»

17 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит много неправильного»

3 янв 2023 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я просыпаюсь каждый день с благодарностью за то, что я жив»

19 дек 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Я не верю в Зал славы рок-н-ролла»

3 дек 2022 : 		 И снова JOE LYNN TURNER за свой парик

24 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER: «Без парика я просто секси»

22 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER — о сложностях в гастролях после пaндeмии

28 окт 2022 : 		 Новое видео JOE LYNN TURNER

25 окт 2022 : 		 JOE LYNN TURNER пояснил за парик на концертах
JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025



JOE LYNN TURNER войдёт в состав международного жюри Интервидение 2025.

Интервидение 2025 — это музыкальный конкурс, спонсируемый российским государством, который был учреждён указом президента России Владимира Путина в феврале в качестве альтернативы популярному конкурсу «Евровидение», из которого страна была исключена в 2022 году. Согласно указу, цель конкурса — «развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества». За продвижение конкурса отвечает Министерство иностранных дел России.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение 2025» состоится в Москве 20 сентября 2025 года и обещает стать громким праздником мировой музыки. Ожидается, что конкурс 2025 года будет отличаться высоким качеством постановки с тщательно проработанными сценическими декорациями и, вероятно, привлечёт значительное внимание средств массовой информации. В мероприятии должны принять участие артисты из более чем 20 стран, каждый из которых представит музыкальный стиль, отражающий их культуру.

Интервидение — международный музыкальный конкурс, который возник в конце 1970-х годов и служил аналогом Евровидения для стран Восточной Европы, Советского Союза и части Азии. Изначально мероприятие было направлено на развитие культурного обмена и демонстрацию музыкального разнообразия, которое было менее подвержено влиянию западных поп-тенденций. После долгого перерыва конкурс был возрождён в XXI веке и теперь привлекает к участию артистов со всего мира.




19 сен 2025
Corpsegrinder04
Да с ним на фотке смотрю ещё и Ким Бессингер с правнуком.
19 сен 2025
kircore
После потери волос и засвета лысины пустился во все тяжкие и готов пробить любое дно.
