JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025



JOE LYNN TURNER войдёт в состав международного жюри Интервидение 2025.



Интервидение 2025 — это музыкальный конкурс, спонсируемый российским государством, который был учреждён указом президента России Владимира Путина в феврале в качестве альтернативы популярному конкурсу «Евровидение», из которого страна была исключена в 2022 году. Согласно указу, цель конкурса — «развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества». За продвижение конкурса отвечает Министерство иностранных дел России.



Международный музыкальный конкурс «Интервидение 2025» состоится в Москве 20 сентября 2025 года и обещает стать громким праздником мировой музыки. Ожидается, что конкурс 2025 года будет отличаться высоким качеством постановки с тщательно проработанными сценическими декорациями и, вероятно, привлечёт значительное внимание средств массовой информации. В мероприятии должны принять участие артисты из более чем 20 стран, каждый из которых представит музыкальный стиль, отражающий их культуру.



Интервидение — международный музыкальный конкурс, который возник в конце 1970-х годов и служил аналогом Евровидения для стран Восточной Европы, Советского Союза и части Азии. Изначально мероприятие было направлено на развитие культурного обмена и демонстрацию музыкального разнообразия, которое было менее подвержено влиянию западных поп-тенденций. После долгого перерыва конкурс был возрождён в XXI веке и теперь привлекает к участию артистов со всего мира.





