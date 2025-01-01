Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 47
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 35
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 47
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 35
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Вокалист PARADISE LOST: «Оззи запомнил нас благодаря моей рв... 22
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WOLFGANG VAN HALEN об Оззи



zoom
WOLFGANG VAN HALEN в интервью Lazer 103.3 рассказал о том, какое влияние на его карьеру оказал Оззи Осборн:

«Он был чем-то большим, чем просто музыка. Он был просто иконой, которая научила вас не париться. [смеется] И я лишь думаю, что он очень сильно повлиял на меня. Я считаю, что просто здорово видеть… Я к тому, что в те времена я еще даже не был на этой планете, чтобы мог услышать: "О, вокалист BLACK SABBATH уходит, чтобы заняться сольным творчеством" На данный момент это, должно быть, было что-то вроде: "Какого черта? Это безумие". Но тот факт, что он смог не только изобрести что-то новое, но и подняться на новый уровень, просто невероятен. Это показывает, что он был не только человеком, но и артистом и певцом. И мне очень повезло, что я смог выступить на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла и посидеть с ним хотя бы 10-15 минут. Так что я рад, что смог хотя бы тогда его увидеть. Но да, [он был] просто крутым во всех отношениях!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 120

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом