WOLFGANG VAN HALEN об Оззи



WOLFGANG VAN HALEN в интервью Lazer 103.3 рассказал о том, какое влияние на его карьеру оказал Оззи Осборн:



«Он был чем-то большим, чем просто музыка. Он был просто иконой, которая научила вас не париться. [смеется] И я лишь думаю, что он очень сильно повлиял на меня. Я считаю, что просто здорово видеть… Я к тому, что в те времена я еще даже не был на этой планете, чтобы мог услышать: "О, вокалист BLACK SABBATH уходит, чтобы заняться сольным творчеством" На данный момент это, должно быть, было что-то вроде: "Какого черта? Это безумие". Но тот факт, что он смог не только изобрести что-то новое, но и подняться на новый уровень, просто невероятен. Это показывает, что он был не только человеком, но и артистом и певцом. И мне очень повезло, что я смог выступить на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла и посидеть с ним хотя бы 10-15 минут. Так что я рад, что смог хотя бы тогда его увидеть. Но да, [он был] просто крутым во всех отношениях!»







