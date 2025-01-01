Arts
*Новое видео TESTAMENT 77
*Умер вокалист AT THE GATES 29
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
19 сен 2025 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

20 фев 2025 : 		 Новый трек BLACK STONE CHERRY

3 дек 2024 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Надеюсь, ИИ не заменит людей на сцене»

4 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK STONE CHERRY

31 окт 2024 : 		 BLACK STONE CHERRY в ЗСК

30 окт 2024 : 		 Вокалист SKILLET в новом треке BLACK STONE CHERRY

14 окт 2024 : 		 JESSE LEACH в новом треке BLACK STONE CHERRY

2 июн 2024 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

14 фев 2024 : 		 Какие планы у BLACK STONE CHERRY?

14 ноя 2023 : 		 Барабанщика BLACK STONE CHERRY могли пристрелить

10 ноя 2023 : 		 Бурбон от BLACK STONE CHERRY

30 сен 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Концерт — это концерт, а альбом — это альбом»

30 сен 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

16 сен 2023 : 		 BLACK STONE CHERRY: «Сменив басиста, мы выросли»

26 июл 2023 : 		 Вокалист BLACK STONE CHERRY не одобряет поступок Миранды Ламберт

8 июл 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 июл 2023 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Мы больше, чем просто рок-н-ролльная команда»

8 июн 2023 : 		 Кавер-версия Тины Тёрнер от BLACK STONE CHERRY

11 май 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

22 мар 2023 : 		 Концертное видео BLACK STONE CHERRY

1 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STONE CHERRY

14 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STONE CHERRY

5 ноя 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY проведут стрим

13 окт 2022 : 		 BLACK STONE CHERRY выпустят альбом в 2023 году

27 авг 2022 : 		 У BLACK STONE CHERRY есть девять песен

13 авг 2022 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY — о стриминге
Новое видео BLACK STONE CHERRY



"Neon Eyes", новое видео группы BLACK STONE CHERRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Celebrate", выходящего шестого марта на Macot Records:

01. Celebrate
02. Neon Eyes
03. Caught Up In The Up Down
04. I'm Fine
05. Deep
06. What You're Made Of
07. Don't You Forget About Me (featuring THEORY OF A DEADMAN's Tyler Connolly)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом