Новости
*Новое видео TESTAMENT 76
*Умер вокалист AT THE GATES 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
TOP5
19 сен 2025 : 		 CLINT LOWERY: «Я собираюсь почитать Бога так, как только смогу»

2 апр 2025 : 		 Благодаря Богу CLINT LOWERY завершил тур

17 апр 2024 : 		 CLINT LOWERY представил видео

9 янв 2024 : 		 CLINT LOWERY готовит новый ЕР

18 янв 2023 : 		 CLINT LOWERY представил новое видео

25 дек 2022 : 		 CLINT LOWERY готовит ЕР

9 авг 2022 : 		 CLINT LOWERY: «Хочу попробовать что-то новое»

2 фев 2021 : 		 CLINT LOWERY представил новое видео

14 июн 2020 : 		 CLINT LOWERY представил новое видео

29 дек 2019 : 		 CLINT LOWERY: KORN спасли меня

20 дек 2019 : 		 CLINT LOWERY представил новое видео

23 ноя 2019 : 		 CLINT LOWERY представил новое видео

3 ноя 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST выпускает сольную работу
CLINT LOWERY: «Я собираюсь почитать Бога так, как только смогу»



zoom
CLINT LOWERY опубликовал небольшое видео, в котором сказал:

«Как дела, ребята?! Я быстро, заканчиваю писать материал для нового альбома SEVENDUST, над которым я работаю дома.

Я просто хочу также ответить на один вопрос. Я получаю много вопросов о том, будет ли новый альбом SEVENDUST записываться в жанре христианского металла. И я просто расскажу вам о своем личном опыте, о моем личном путешествии. Я христианин, я был спасен в течение года, и это было путешествием всей моей жизни. Я люблю это. Я принимаю случившееся полностью. Теперь, отразится ли это в песнях, которые я напишу для группы? Я всегда— мы всегда обсуждали этот опыт. Мы всегда обсуждали жизнь.

За прошедший год я многое пережил, и мне есть о чем написать, и мне есть что сказать, и мне есть что сделать, чтобы почтить человека и Бога, которые поставили меня сегодня на ноги. Так что, да, для меня это будут песни, в которых я хотел бы затронуть тему моей веры. И это естественно, так было всегда. Мы всегда писали о том, через что мы проходим и что мы пережили. Я был тронут, и это было мощное послание, и я буду смело отстаивать свое христианство!

Я не могу говорить за остальных ребят. Я знаю, что у них прекрасные души. Я знаю, что они знают Бога. И мы не знаем, каким получится этот альбом. Так что я просто хочу, чтобы вы все знали, что мы сделаем все возможное, чтобы сделать запись как можно лучше. Я собираюсь почитать Бога так, как только смогу. И я надеюсь, что у вас у всех будет счастливый день».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 сен 2025
Dem0niac
У, глиняный сосут, поборник Демиурга!
просмотров: 67

