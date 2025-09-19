сегодня



CLINT LOWERY: «Я собираюсь почитать Бога так, как только смогу»



CLINT LOWERY опубликовал небольшое видео, в котором сказал:



«Как дела, ребята?! Я быстро, заканчиваю писать материал для нового альбома SEVENDUST, над которым я работаю дома.



Я просто хочу также ответить на один вопрос. Я получаю много вопросов о том, будет ли новый альбом SEVENDUST записываться в жанре христианского металла. И я просто расскажу вам о своем личном опыте, о моем личном путешествии. Я христианин, я был спасен в течение года, и это было путешествием всей моей жизни. Я люблю это. Я принимаю случившееся полностью. Теперь, отразится ли это в песнях, которые я напишу для группы? Я всегда— мы всегда обсуждали этот опыт. Мы всегда обсуждали жизнь.



За прошедший год я многое пережил, и мне есть о чем написать, и мне есть что сказать, и мне есть что сделать, чтобы почтить человека и Бога, которые поставили меня сегодня на ноги. Так что, да, для меня это будут песни, в которых я хотел бы затронуть тему моей веры. И это естественно, так было всегда. Мы всегда писали о том, через что мы проходим и что мы пережили. Я был тронут, и это было мощное послание, и я буду смело отстаивать свое христианство!



Я не могу говорить за остальных ребят. Я знаю, что у них прекрасные души. Я знаю, что они знают Бога. И мы не знаем, каким получится этот альбом. Так что я просто хочу, чтобы вы все знали, что мы сделаем все возможное, чтобы сделать запись как можно лучше. Я собираюсь почитать Бога так, как только смогу. И я надеюсь, что у вас у всех будет счастливый день».





