Новости
*Новое видео TESTAMENT 76
*Умер вокалист AT THE GATES 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна

5 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»

3 сен 2025 : 		 JACK OSBOURNE ответил RODGER'y WATERS'y

25 авг 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Оззи будут помнить вечно!»

25 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Полагаю, что семья Оззи была готова к такому исходу»

21 авг 2025 : 		 ROB HALFORD о реакции на смерть Оззи Осборна

21 авг 2025 : 		 Прощальное шоу Оззи собрало 45 миллионов долларов

20 авг 2025 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Если вам не нравится Оззи Осборн, вы просто завидуете»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC из уважения к семье

19 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не могу поверить, что Оззи умер»

19 авг 2025 : 		 Фильм об Оззи Осборне сняли с BBC

18 авг 2025 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA и WILL CARROLL почтили память Оззи

16 авг 2025 : 		 ASTON VILLA почтит память Оззи

13 авг 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «У меня всегда было ощущение, что Оззи будет с нами вечно»

12 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Оззи был как Леннон»

12 авг 2025 : 		 PHIL SOUSSAN: «Карьера Оззи прошла три этапа»

9 авг 2025 : 		 ROBERT TRUJILLO о похоронах Оззи

8 авг 2025 : 		 SHARON OSBOURNE отрицает, что прощальное шоу Оззи собрало 190 миллионов

8 авг 2025 : 		 Байопик о Шарон и Оззи в работе
AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»



AL PITRELLI в недавнем интервью спросили, имел ли он какие-то взаимоотношения с Оззи:

«Только один раз. Много лет назад, когда Джейк И. Ли ушёл из группы Оззи, я даже не знаю, в каком году это было — может, в 1987-м, может, в 1988-м. Макс Норман был продюсером Оззи на альбомах "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman". Я познакомился с Максом в Нью-Йорке, и он позвонил мне и сказал: "Я рекомендую тебя Шэрон Осборн в качестве одного из кандидатов на замену Джейка". А я ответил: "О Боже, это потрясающе". По совпадению, я встретил Шэрон и Оззи где-то в Нью-Йорке. Я сказал: "Я не хочу вас отвлекать" и представился: "Меня зовут Al Pitrelli. Max Norman включил моё имя в список потенциальных кандидатов, которые будут проходить прослушивание у вас. Я просто хочу поблагодарить вас за эту возможность, но что бы ни случилось, желаю вам удачи. Люблю вас, ребята. С уважением". Оззи кивнул и улыбнулся, а Шэрон очень любезно пожала мне руку и сказала: "Спасибо". И это был первый и последний раз, когда я с ним разговаривал, потому что очень известный фотограф по имени Mark Weiss порекомендовал Zakk, и я думаю, что когда Zakk вошёл в комнату, всё было решено. И Zakk был идеальным выбором для Оззи в то время. Если сравнивать меня и его, то Оззи в то время нужен был именно Zakk».

После того, как ведущий заметил, что, должно быть, он был ошеломлён, узнав, что его рассматривали на эту роль, Al сказал:

«Это было приятно, потому что это достижение. Меня рассматривали на этом уровне. Я, конечно, ещё не представлял себя в такой роли. Речь идёт о Рэнди Роудсе и Jack Е Lee, а затем о Zakk Wylde. Но вдруг я понял: "Люди обращают на меня внимание. Наверное, я должен продолжать очень усердно работать". И вскоре после этого Steve Vai порекомендовал меня на его место в группе David Lee Roth. Dave сказал: "Ты мой человек". Но он был занят съёмками в каком-то фильме. А потом Steve повторил эту мысль Alice Cooper, когда тому понадобился музыкальный директор, и Alice нанял меня. Это была ситуация из серии "возврати долг". Все заботятся друг о друге, если ты их старый приятель».

Возвращаясь к своей встрече с Шэрон и Оззи, Al сказал:

«Я помню, что Шэрон была милой, с искренней улыбкой. Оззи был джентльменом, каким мог быть только Оззи, и все были добрыми и внимательными. А я был не голодающим, но молодым парнем из Лонг-Айленда, который очень хотел попасть в этот бизнес, и они были милыми в течение пяти — десяти минут».




 ||| =]
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
