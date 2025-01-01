сегодня



AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»



AL PITRELLI в недавнем интервью спросили, имел ли он какие-то взаимоотношения с Оззи:



«Только один раз. Много лет назад, когда Джейк И. Ли ушёл из группы Оззи, я даже не знаю, в каком году это было — может, в 1987-м, может, в 1988-м. Макс Норман был продюсером Оззи на альбомах "Blizzard Of Ozz" и "Diary Of A Madman". Я познакомился с Максом в Нью-Йорке, и он позвонил мне и сказал: "Я рекомендую тебя Шэрон Осборн в качестве одного из кандидатов на замену Джейка". А я ответил: "О Боже, это потрясающе". По совпадению, я встретил Шэрон и Оззи где-то в Нью-Йорке. Я сказал: "Я не хочу вас отвлекать" и представился: "Меня зовут Al Pitrelli. Max Norman включил моё имя в список потенциальных кандидатов, которые будут проходить прослушивание у вас. Я просто хочу поблагодарить вас за эту возможность, но что бы ни случилось, желаю вам удачи. Люблю вас, ребята. С уважением". Оззи кивнул и улыбнулся, а Шэрон очень любезно пожала мне руку и сказала: "Спасибо". И это был первый и последний раз, когда я с ним разговаривал, потому что очень известный фотограф по имени Mark Weiss порекомендовал Zakk, и я думаю, что когда Zakk вошёл в комнату, всё было решено. И Zakk был идеальным выбором для Оззи в то время. Если сравнивать меня и его, то Оззи в то время нужен был именно Zakk».



После того, как ведущий заметил, что, должно быть, он был ошеломлён, узнав, что его рассматривали на эту роль, Al сказал:



«Это было приятно, потому что это достижение. Меня рассматривали на этом уровне. Я, конечно, ещё не представлял себя в такой роли. Речь идёт о Рэнди Роудсе и Jack Е Lee, а затем о Zakk Wylde. Но вдруг я понял: "Люди обращают на меня внимание. Наверное, я должен продолжать очень усердно работать". И вскоре после этого Steve Vai порекомендовал меня на его место в группе David Lee Roth. Dave сказал: "Ты мой человек". Но он был занят съёмками в каком-то фильме. А потом Steve повторил эту мысль Alice Cooper, когда тому понадобился музыкальный директор, и Alice нанял меня. Это была ситуация из серии "возврати долг". Все заботятся друг о друге, если ты их старый приятель».



Возвращаясь к своей встрече с Шэрон и Оззи, Al сказал:



«Я помню, что Шэрон была милой, с искренней улыбкой. Оззи был джентльменом, каким мог быть только Оззи, и все были добрыми и внимательными. А я был не голодающим, но молодым парнем из Лонг-Айленда, который очень хотел попасть в этот бизнес, и они были милыми в течение пяти — десяти минут».







