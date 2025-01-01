Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 73
*Умер вокалист AT THE GATES 26
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Mägo de Oz

19 сен 2025 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

27 июн 2025 : 		 Новая песня MäGO DE OZ

21 мар 2025 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

24 янв 2024 : 		 Видео с текстом от MäGO DE OZ

22 дек 2023 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

20 окт 2023 : 		 Видео с текстом от MäGO DE OZ

17 мар 2023 : 		 О MÄGO DE OZ снимут фильм

21 окт 2022 : 		 Новый релиз MäGO DE OZ доступен для прослушивания

14 окт 2022 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

6 сен 2021 : 		 Видео с тестом от MäGO DE OZ

9 июл 2021 : 		 Трейлер нового альбома MäGO DE OZ

19 апр 2021 : 		 Видео с тестом от MäGO DE OZ

11 янв 2021 : 		 Новое видео MäGO DE OZ feat. La Pegatina

6 дек 2020 : 		 Видео с тестом от MäGO DE OZ

20 фев 2020 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

24 мар 2019 : 		 Новое видео Mägo de Oz

30 апр 2016 : 		 Видео с текстом от MäGO DE OZ

5 ноя 2015 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

27 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового релиз MäGO DE OZ

23 окт 2015 : 		 Видео с текстом от MäGO DE OZ

17 апр 2015 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

13 окт 2014 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

25 мар 2014 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

6 апр 2013 : 		 Новое видео MäGO DE OZ

10 авг 2012 : 		 Новый вокалист MäGO DE OZ

25 ноя 2011 : 		 Сборник баллад от MäGO DE OZ
Новое видео MäGO DE OZ



La ruta de los sordos, новое видео MäGO DE OZ, доступно для просмотра ниже.

Voz: RAFA BLAS
Batería:TXUS DI FELLATIO
Guitarras: JORGE SALÁN / VICTOR DE ANDRÉS / IX VALIERI
Violín: CARLOS PRIETO "MOHA"
Bajo: FERNANDO MAINER
Teclado: CESCO ANTONELLI
Flautas y gaitas: DIEGO PALACIO
Coros: XANA LAVEY
Voz: Juanma Lobón.
Saxo: Juan Tamayo.

Música: Carlos Prieto y Jorge Salan.
Letra: Txus Di Fellatio.
Arreglos: Francesco Antonelli y Diego Palacio.




просмотров: 20

