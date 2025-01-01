La ruta de los sordos, новое видео MäGO DE OZ, доступно для просмотра ниже.
Voz: RAFA BLAS
Batería:TXUS DI FELLATIO
Guitarras: JORGE SALÁN / VICTOR DE ANDRÉS / IX VALIERI
Violín: CARLOS PRIETO "MOHA"
Bajo: FERNANDO MAINER
Teclado: CESCO ANTONELLI
Flautas y gaitas: DIEGO PALACIO
Coros: XANA LAVEY
Voz: Juanma Lobón.
Saxo: Juan Tamayo.
Música: Carlos Prieto y Jorge Salan.
Letra: Txus Di Fellatio.
Arreglos: Francesco Antonelli y Diego Palacio.
