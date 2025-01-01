Arts
Новое видео GRAILKNIGHTS



In The Eyes Of The Enemy (feat. Chiara Tricarico), новое видео GRAILKNIGHTS feat. Feuerschwanz, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Forever, релиз которого намечен на 17 октября:

Yes Sire
Grail Gym
Necronomicon
Weekend Ninja
In The Eyes Of The Enemy
Snow In Bordeaux
Grailforce One
Mighty Metal Maiden
Animated Love [excl. jewel case-CD]
Powerlift
Forever
Bonus Track (digipak-CD/vinyl only):

Super Trouper [ABBA Cover]




