In The Eyes Of The Enemy (feat. Chiara Tricarico), новое видео GRAILKNIGHTS feat. Feuerschwanz, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Forever, релиз которого намечен на 17 октября:
Yes Sire
Grail Gym
Necronomicon
Weekend Ninja
In The Eyes Of The Enemy
Snow In Bordeaux
Grailforce One
Mighty Metal Maiden
Animated Love [excl. jewel case-CD]
Powerlift
Forever
Bonus Track (digipak-CD/vinyl only):
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет