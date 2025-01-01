сегодня



Новое видео KITTIE



Do You Think I'm A Whore? XXV, новое видео KITTIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Spit XXV", релиз которого намечен на 19 сентября на Summerian:



01. Spit XXV

02. Do You Think I'm A Whore? XXV

03. Brackish XXV

04. Charlotte XXV











