Новости
Новости
19 сен 2025 : 		 Новое видео KITTIE

20 авг 2025 : 		 Новое видео KITTIE

17 июл 2025 : 		 Вокалистка KITTIE: «Нет нужды причислять нас к ню-металлу»

28 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KITTIE

23 июн 2025 : 		 KITTIE могут что-то выпустить

17 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KITTIE

6 мар 2025 : 		 KITTIE вместе с THE PRETTY WILD и DIAMANTE исполнили кавер-версию METALLICA

27 фев 2025 : 		 Что вокалистка KITTIE думает о дебютной пластинке

17 фев 2025 : 		 Гитаристка KITTIE о создании последнего альбома

13 янв 2025 : 		 KITTIE отметили юбилей дебютного альбома

8 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мир нас ждал!»

6 окт 2024 : 		 Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA

22 авг 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры

10 авг 2024 : 		 Видео полного выступления KITTIE

29 июл 2024 : 		 У KITTIE есть еще шесть песен

18 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»

1 июл 2024 : 		 Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену

21 июн 2024 : 		 Новое видео KITTIE

12 июн 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»

5 июн 2024 : 		 KITTIE о возвращении ню-металла

31 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

27 май 2024 : 		 Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»

15 май 2024 : 		 KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG

10 май 2024 : 		 Новое видео KITTIE

2 май 2024 : 		 Видео с выступления KITTIE

4 апр 2024 : 		 Новое видео KITTIE
Новое видео KITTIE



Do You Think I'm A Whore? XXV, новое видео KITTIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Spit XXV", релиз которого намечен на 19 сентября на Summerian:

01. Spit XXV
02. Do You Think I'm A Whore? XXV
03. Brackish XXV
04. Charlotte XXV






просмотров: 98

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.