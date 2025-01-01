×
Kittie
Канада
Alternative Metal
Nu Metal
http://www.kittierocks.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officialkittie
VK.com:
https://www.instagram.com/officialkittie
Facebook:
https://www.facebook.com/kittiepage
19 сен 2025
:
Новое видео KITTIE
20 авг 2025
:
Новое видео KITTIE
17 июл 2025
:
Вокалистка KITTIE: «Нет нужды причислять нас к ню-металлу»
28 июн 2025
:
Видео полного выступления KITTIE
23 июн 2025
:
KITTIE могут что-то выпустить
17 июн 2025
:
Видео полного выступления KITTIE
6 мар 2025
:
KITTIE вместе с THE PRETTY WILD и DIAMANTE исполнили кавер-версию METALLICA
27 фев 2025
:
Что вокалистка KITTIE думает о дебютной пластинке
17 фев 2025
:
Гитаристка KITTIE о создании последнего альбома
13 янв 2025
:
KITTIE отметили юбилей дебютного альбома
8 окт 2024
:
Вокалистка KITTIE: «Мир нас ждал!»
6 окт 2024
:
Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA
22 авг 2024
:
Вокалистка KITTIE о новом этапе карьеры
10 авг 2024
:
Видео полного выступления KITTIE
29 июл 2024
:
У KITTIE есть еще шесть песен
18 июл 2024
:
Вокалистка KITTIE: «Мы вернулись за кайфом!»
1 июл 2024
:
Вокалистка KITTIE о возвращении на сцену
21 июн 2024
:
Новое видео KITTIE
12 июн 2024
:
Вокалистка KITTIE: «Кто знал, что мы так долго продержимся»
5 июн 2024
:
KITTIE о возвращении ню-металла
31 май 2024
:
Новое видео KITTIE
27 май 2024
:
Вокалистка KITTIE: «Мы рады, что наша музыка придает женщинам сил»
15 май 2024
:
KITTIE представили безалкогольный напиток KittiePIG
10 май 2024
:
Новое видео KITTIE
2 май 2024
:
Видео с выступления KITTIE
4 апр 2024
:
Новое видео KITTIE
15 фев 2024
:
Новое видео KITTIE
20 ноя 2023
:
KITTIE в студии
24 окт 2023
:
KITTIE:«Следующий год для нас будет очень удачным!»
12 окт 2023
:
Участницы KITTIE удивлены такому вниманию к группе
2 авг 2023
:
Барабанщица KITTIE о возвращении на сцену
15 май 2023
:
KITTIE исполнили новую песню
16 мар 2023
:
MORGAN LANDER: «Сейчас подходящий момент для новой музыки KITTIE»
26 окт 2022
:
Видео с выступления KITTIE
23 сен 2022
:
Видео полного выступления KITTIE
12 сен 2022
:
KITTIE отыграли первое за пять лет шоу
12 апр 2022
:
KITTIE провели первую за пять лет репетицию
9 фев 2022
:
Вокалистка KITTIE — о планах коллектива
12 май 2021
:
Вокалистка KITTIE: «Пока новой музыки не ждите, а переиздания будут крутыми»
21 окт 2020
:
MERCEDES LANDER: «Вряд ли KITTIE вернутся»
8 окт 2020
:
Барабанщица KITTIE: «Когда живая музыка вернётся, будет взрыв»
21 окт 2019
:
Вокалистка KITTIE заявила, что ощущает себя оторванной от ранней музыки группы
2 апр 2019
:
Видео с выступления оригинального состава KITTIE
4 мар 2019
:
Фрагмент нового DVD KITTIE
13 янв 2018
:
Документальный фильм KITTIE выйдет весной
17 фев 2017
:
Вокалистка KITTIE вспоминает о Триш
14 фев 2017
:
Умерла басистка KITTIE
4 мар 2016
:
Название документального фильма KITTIE
4 окт 2015
:
Кавер-версия DAVID BOWIE от KITTIE
27 сен 2015
:
Трейлер документального фильма KITTIE
21 сен 2015
:
Трейлер документального фильма KITTIE
15 мар 2015
:
Тизер документального фильма KITTIE
15 дек 2014
:
KITTIE вернулись в студию
30 сен 2013
:
Видео с выступления KITTIE
17 авг 2012
:
Участницы KITTIE работают над "секретным проектом"
3 авг 2012
:
Лучшее от KITTIE
17 апр 2012
:
Концерт KITTIE online!
20 мар 2012
:
KITTIE возродятся в оригинальном составе?
4 мар 2012
:
Видео с выступления KITTIE
18 янв 2012
:
Гитаристка KITTIE записала кавер-версию основной темы сериала "Декстер"
26 сен 2011
:
Видео с выступления KITTIE
30 авг 2011
:
Новое видео KITTIE
23 авг 2011
:
Новый альбом KITTIE доступен для прослушивания
16 авг 2011
:
Новое видео KITTIE
14 авг 2011
:
Новая песня KITTIE
2 авг 2011
:
Новая песня KITTIE
21 июл 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома KITTIE
21 июн 2011
:
Кавер-версия RUNAWAYS от KITTIE
13 апр 2011
:
KITTIE начнут запись на следующей неделе
11 мар 2011
:
KITTIE завершили сочинение материала
8 июн 2010
:
Новое видео KITTIE
8 фев 2010
:
Новое видео KITTIE 'без цензуры'
17 сен 2009
:
Новый альбом KITTIE выйдет на Massacre Records
8 сен 2009
:
Новое видео KITTIE
13 авг 2009
:
Обложка нового альбома KITTIE
1 авг 2009
:
Новая песня от KITTIE
21 июл 2009
:
Трек-лист нового альбома KITTIE
7 сен 2006
:
KITTIE завершают работы над четвертым альбомом
сегодня
Новое видео KITTIE
Do You Think I'm A Whore? XXV, новое видео KITTIE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Spit XXV", релиз которого намечен на 19 сентября на Summerian:
01. Spit XXV
02. Do You Think I'm A Whore? XXV
03. Brackish XXV
04. Charlotte XXV
