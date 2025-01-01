Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 75
*Умер вокалист AT THE GATES 28
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 19
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 17
Michael Schenker Group

19 сен 2025 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2025 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

1 авг 2025 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

25 авг 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL записал большую часть вокала для нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

11 дек 2023 : 		 Видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

24 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP 1981 года

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

2 июн 2023 : 		 RONNIE ROMERO: «Я больше не пою в MICHAEL SCHENKER GROUP

3 авг 2022 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP

27 май 2022 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

29 апр 2022 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

25 мар 2022 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

3 мар 2022 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет весной

7 фев 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!

3 ноя 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW

12 фев 2021 : 		 Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP

29 янв 2021 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

22 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

15 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP



I CAN'T STAND WAITING, новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Don't Sell Your Soul', релиз которого намечен на третье октября.




просмотров: 129

